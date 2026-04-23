Битва гигантов: «Локомотив» и «Авангард» сойдутся в полуфинале Кубка Гагарина

📆4/23/2026 1:53 PM
Предстоящая серия между «Локомотивом» и «Авангардом» обещает стать одним из самых захватывающих полуфиналов Кубка Гагарина. Обе команды демонстрируют системный хоккей, обладают сильными игроками и тренерским штабом, и готовы бороться за выход в финал.

В прошлом сезоне, когда меня снова позвал « Авангард », я не смог приехать, потому что болела жена. Не мог покинуть свою семью в такой момент. Вместо этого я дал руководителям клуба имя в августе 2025 года обозревателям «Чемпионата» во время предсезонного Кубка Блинова.

Предполагал ли тогда канадский тренер, что пройдёт восемь месяцев, и его «Локомотив» будет сражаться с «Авангардом», которому Хартли помог советом, за выход в финал Кубка Гагарина? Наверное, в целом прогнозировать такую встречу где-то на поздних стадиях плей-офф Боб действительно мог. Он прекрасно понимал, что и Ярославль, и Омск пойдут в этом сезоне за Кубком Гагарина, не имея большого количества реальных конкурентов, так что эта дуэль была практически неизбежна.

И вот мы в апреле 2026-го, «Локомотив» и «Авангард» в третий раз за три года пересекаются в плей-офф, однако на этот раз для того, чтобы определить участника главной серии сезона. Конечно, это будет большой полуфинал. Когда встречаются две команды, для которых поражение на этом этапе неприемлемо в принципе, то иначе и быть не может.

И ярославцы, и омичи вложили очень много сил (а ещё кто-то из них — денег, кто-то — времени), чтобы думать только о Кубке Гагарина – и никаких полумер. Так что это будет настоящая мясорубка. Плюс «Локомотив» и «Авангард» стилистически очень похожи. До мозга костей системные команды, предпочитающие механику творчеству и впитавшие от своих тренеров миллионы деталей и мелочей в течение сезона, чтобы достигнуть автоматизма во многих действиях на площадке.

Это два соперника, уважающие силовой и вертикальный хоккей, делающие большую ставку на выигранные единоборства и стандартные положения. И Ярославль, и Омск обладают сильными голкиперами, умеют великолепно защищаться и действовать по счёту. Пожалуй, если что-то и можно спрогнозировать наверняка в этой серии, так это то, что матчи вряд ли будут результативными. Хартли, приехав в Ярославль, не стал изобретать велосипед.

Боб получил в распоряжение чемпионскую команду в полном составе и глобально ничего не менял в её игре. Так что во многом мы до сих пор видим «Локомотив» Игоря Никитина с его выжигающей физикой и зачастую безупречной обороной, начинающейся глубоко в зоне атаки с агрессивного форчека. Плюс для «Авангарда» здесь в том, что в двух предыдущих сезонах омичи, даже находясь в турбулентном состоянии, подбирали ключи и к такому монолитному сопернику, утягивая его в седьмые матчи.

Сейчас же «ястребы» намного стабильнее, впервые с момента ухода из клуба всё того же Хартли они проводят сезон без потрясений в виде смены тренера. С декабря 2024-го выстраивает свой «Авангард», прошлым летом под него была проведена огромная селекционная работа, и сейчас мы уже видим авторскую команду, которая всю регулярку, можно сказать, готовилась к таким сериям, как с ЦСКА и с «Локомотивом».

Эстетически хоккей Буше с его забросами шайбы, игрой на разрушение при удобном счёте, бесконечных бросках из любых позиций многих не впечатлял, но Ги всегда говорил, что так он репетирует то, что будет в плей-офф. Армейцы благодаря отшлифованному стилю пройдены в пяти матчах, однако теперь омичей ждёт более серьёзный вызов. Да, железнодорожники действуют в схожей и с ЦСКА, и с «Авангардом» манере, но у ярославцев в довесок к системному хоккею идут ещё две очень важные вещи.

Во-первых, мастерство исполнителей, на чём погорели армейцы. Можно не сомневаться, что Радулов и Каюмов, Шалунов и Фрейз, Иванов и Паник (да и в принципе любой в этом составе) воспользуются шансами, если «ястребы» дадут слабину, тогда как нападающие ЦСКА в серии с омичами очень многое им прощали. У «Локомотива» инстинкт убийцы развит великолепно. Во-вторых, это чемпионский опыт ярославцев.

Эта команда знает, как ей добраться до вершины, а значит, умеет выдерживать стрессовые ситуации, и это значительный фактор для плей-офф. Плюс у её руля сейчас стоит тренер, побеждавший в каждой лиге, где работал. Впрочем, если брать первый пункт, то мастерства у «Авангарда», возможно, даже побольше. Одно только выступление Константина Окулова в этом розыгрыше Кубка Гагарина чего стоит, а за ним ещё очень много больших исполнителей, умеющих на льду и творить, и работать, и сражаться.

Ну а тезис о чемпионском опыте ярославцев Омск может парировать тем, что у него команда (да и тренер тоже) — более голодная до большой победы. И при этом абсолютно готовая к ней — как «Локомотив» в прошлом сезоне. И кто же возьмёт верх? Это покажет только предстоящая серия.

Всё начнётся в пятницу, 24 апреля, в Ярославле в 19:00 мск. И пропускать такое не рекомендуется

