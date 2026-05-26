Бизнес-империя семьи Сергея Корнилова оказалась напрямую завязана на госзаказах силовых ведомств

📆5/26/2026 9:33 AM
📰lifenews_ru
Бизнес-империя семьи Сергея Корнилова, известного за пьяное ДТП в Нижнем Новгороде, оказалась напрямую связана с госзаказами силовых ведомств. Компания поставляла для МВД и Министерства обороны не только специальные автомобили, но и армейскую экипировку, закупленная для нужд СВО. Заказчиком выступал "Военторг", бывший глава которого сейчас находится под следствием по обвинениям в организации преступного сообщества и хищении 2 миллиардов рублей.

Заказчиком выступал "Военторг", бывший глава которого сейчас находится под следствием по обвинениям в организации преступного сообщества и хищении 2 миллиардов рублей. Кроме того, капитал семьи формировался за счёт тюнинга автомобилей ГАЗ и УАЗ, а также государственных контрактов на военную амуницию. Хотя автомобильные активы теперь формально не принадлежат Корниловым, их ключевым предприятием оставалось швейное ООО "Спецпошив". Фирма учреждена в 2015 году мачехой нарушителя Екатериной Корниловой.

С 2021 года компания перестала раскрывать свою финансовую отчётность, однако, согласно информации на её официальном сайте, клиентами "Спецпошива" числятся Минобороны, МЧС, МВД, ФСО и ФСБ. Ещё четыре года назад выручка юрлица составляла около 200 миллионов рублей. За рулем элитного автомобиля находился Сергей Корнилов

