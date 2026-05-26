Бизнесмен и основатель компании "Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД" покинул Россию после судебного решения об обращении в доход государства его имущества

Бизнесмен и основатель компании "Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД" покинул Россию после судебного решения об обращении в доход государства его имущества
Alexander GalitskyAlmaz Capital PartnersRussia
📆5/26/2026 4:20 PM
📰Vedomosti
Бизнесмен и основатель компании "Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД" (Almaz Capital Partners) Александр Галицкий покинул территорию России вскоре после вынесения судебного решения об обращении в доход государства его имущества на сумму около 8 млрд руб. Также вышестоящая инстанция подтвердила обращение в доход государства имущества Галицкого на сумму около 8 млрд руб. и признала объединение, включающее предпринимателя и его структуру, экстремистским. Поводом для этого стало то, что, по данным надзорного ведомства, "Алмаз кэпитал партнерс" и ее дочерние компании оказывали материальную помощь Украине. На заседании 26 мая представитель Галицкого пытался добиться возвращения дела в суд первой инстанции, однако суд апелляционной инстанции его доводы не принял. Сам бизнесмен в заседание не явился, направив жалобу по почте.

Alexander Galitsky Almaz Capital Partners Russia Extremism Aid To Ukraine

 

Генпрокуратура РФ подала иск против Александра Галицкого и Almaz Capital PartnersГенпрокуратура РФ подала иск против Александра Галицкого и Almaz Capital PartnersГенеральная прокуратура РФ направила административный иск в суд Москвы с требованием запретить деятельность венчурного фонда Almaz Capital Partners Александра Галицкого и изъять его имущество. Данный шаг связан с обвинениями в экстремизме. Иск последовал за смертью бывшей жены Галицкого, Алией Галицкой, арестованной по делу о вымогательстве и впоследствии покончившей с собой. Судья, вынесший решение об аресте Галицкой, заявил о давлении сверху, после чего его интервью было удалено.
Иск о запрете деятельности Almaz Capital Partners и Александра Галицкого по обвинению в экстремизмеИск о запрете деятельности Almaz Capital Partners и Александра Галицкого по обвинению в экстремизмеВ Тверской районный суд Москвы поступил административный иск к инвестору Александру Галицкому и корпорации Almaz Capital Partners о запрете деятельности объединения и обращении имущества в доход государства. Иск подан заместителем генерального прокурора России. Причиной иска, по информации силовиков, стала в том числе «поддержка Украины».
Генпрокуратура РФ требует запретить деятельность Галицкого и Almaz Capital в РоссииГенпрокуратура РФ требует запретить деятельность Галицкого и Almaz Capital в РоссииГенеральная прокуратура РФ подала иск о запрете деятельности инвестора Александра Галицкого и его компании Almaz Capital Partners в России, обвиняя их в экстремизме. Требование включает арест имущества и обращение средств в доход государства. Расследование также затрагивает бывшую жену Галицкого, Алию, обстоятельства смерти которой вызывают вопросы.
Генпрокуратура РФ: Almaz Capital и Галицкий финансировали украинские военные компанииГенпрокуратура РФ: Almaz Capital и Галицкий финансировали украинские военные компанииГенпрокуратура России установила, что международный венчурный фонд Almaz Capital, управляемым партнером которого является Галицкий, выделил 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством оружия, боеприпасов и БПЛА. Также в новости упоминаются другие события, связанные с Галицким и судебным разбирательством.
Галицкий ответил на иск о признании его и Almaz Capital экстремистским объединениемГалицкий ответил на иск о признании его и Almaz Capital экстремистским объединениемАлександр Галицкий прокомментировал иск Генпрокуратуры, которая требует признать его и фонд Almaz Capital Partners экстремистским объединением, вменяя поддержку Украины. Галицкий подчеркнул, что не занимается управлением фонда, и заявил, что устав Al
Суд признал экстремистским объединением инвестора Галицкого и корпорацию Almaz Capital PartnersСуд признал экстремистским объединением инвестора Галицкого и корпорацию Almaz Capital PartnersТакже Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество Александра Галицкого на общую сумму 8 млрд рублей «из-за поддержки ВСУ», сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
