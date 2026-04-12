Библиотекарь Цырульникова утверждает, что стала жертвой в деле о мошенничестве с квартирой Долиной

Осужденная по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной Анжела Цырульникова заявляет, что сама стала жертвой обмана и просит суд о смягчении наказания. Защита утверждает, что Цырульникова действовала под давлением и не знала о сути преступной схемы.

Библиотекарь Анжела Цырульникова , осужденная по делу о мошенничестве, связанном с квартирой исполнительницы Ларисы Долиной, выступила с заявлением, утверждая, что сама стала жертвой масштабной схемы обман а. Об этом стало известно 12 апреля из сообщения ТАСС, которое ссылается на выступление адвоката Цырульниковой в зале суд а.

Адвокат подчеркнул, что защита считает Анжелу Николаевну такой же потерпевшей по данному уголовному делу, поскольку она находилась под сильным психическим давлением со стороны неизвестных лиц. Под влиянием этих лиц Цырульникова, как утверждает защита, была вынуждена передать свои личные сбережения, реализовать ювелирные изделия, а также оформить несколько кредитов. Эти действия, по словам адвоката, свидетельствуют о том, что Цырульникова была вовлечена в преступную схему против своей воли, действуя под влиянием манипуляторов. В ее функции входила роль курьера, что подразумевало передачу посылок. При этом, она не имела представления о содержимом этих посылок, не вступала в контакт с потерпевшими и свидетелями, и сама могла быть обманута мошенниками, которые использовали ее в своих корыстных целях. Адвокат акцентировал внимание на том, что Цырульникова осознавала лишь факт выполнения поручений, не понимая истинной сущности происходящего. В связи с вышеизложенным, защита обратилась к суду с просьбой смягчить наказание для подсудимой и назначить условный срок. Судебное разбирательство по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной стало одним из самых резонансных в последнее время. После долгих разбирательств, Московский городской суд постановил, что певица должна освободить элитное жилье, расположенное в районе Хамовники. Это решение стало кульминацией длительного процесса, который начался с обращения приставов. Ключи от квартиры были переданы Лурье, представляющей интересы Долиной, в рамках исполнения судебного решения. Ранее, в ноябре прошлого года, Балашихинский городской суд вынес приговор по делу о продаже квартиры певицы. Основным фигурантом этого дела была Анжела Цырульникова, которая, согласно приговору, забрала денежные средства у Долиной. Суд приговорил Цырульникову к семи годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере одного миллиона рублей. Вместе с ней по делу проходили еще три фигуранта: Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев. Они были приговорены к тюремным срокам от четырех до семи лет лишения свободы, также с выплатой штрафа в размере девятисот тысяч рублей. Раскрытие преступной схемы выявило сложную систему, в которой Цырульникова выполняла роль связующего звена. Как сообщило РИА Новости 5 апреля, Цырульникова получала денежные средства от потерпевших, используя специальные кодовые слова. При встрече с потерпевшими, курьер называла заранее оговоренный код, после чего ей передавались деньги. Эта система, по мнению следствия, была разработана для сокрытия преступной деятельности и затруднения установления личностей настоящих организаторов мошенничества. Развитие событий по этому делу вызвало широкий общественный резонанс и продемонстрировало новые методы мошеннических схем, используемых в современном мире.





Мошенничество Лариса Долина Квартира Суд Приговор Цырульникова Обман Курьер

