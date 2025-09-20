Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась своим мнением о перспективах российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Она отметила сложность борьбы за медали, подчеркнув важность психологической устойчивости и готовности спортсменов к соревнованиям такого уровня.

Москва, 20 сентября - АиФ-Москва. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась своим мнением о перспективах российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милан е. Бестемьянова подчеркнула, что борьба за медали на Олимпиаде будет крайне сложной, учитывая специфику соревнований такого масштаба.

Она отметила, что это не только состязание в технических и артистических навыках, но и серьезный вызов для нервной системы спортсменов, а также проверка на умение показать максимум своих возможностей, к чему они так тщательно готовились. Олимпийская чемпионка подчеркнула, что ключевым моментом для Петросян на данный момент было успешное прохождение квалификационного турнира, проходившего в Пекине. Во время квалификации Аделия не демонстрировала элементы ультра-си, что, по мнению Бестемьяновой, является вполне логичным на данном этапе сезона. Сейчас основной задачей было пройти отбор, а уже в дальнейшем фигуристка сможет усложнять свою программу, добавляя более сложные элементы. Касательно шансов Петросян на медали в Милане, Бестемьянова воздержалась от конкретных прогнозов, подчеркнув, что это пока трудно оценить. \Бестемьянова также выразила поддержку Петру Гуменнику, пожелав ему успешного выступления в произвольной программе, которая должна была состояться 21 сентября. Она выразила надежду, что Гуменник успешно пройдет отбор и сможет побороться за призовые места на Олимпиаде. Бестемьянова считает, что Гуменник обладает потенциалом для борьбы за золотую медаль и способен составить конкуренцию таким сильным фигуристам, как Илья Малинин (США). Она отметила его впечатляющие результаты в короткой программе и выразила уверенность в его силе духа и профессионализме. Важно учитывать, что Олимпийские игры – это не просто рядовое соревнование, а масштабное событие, требующее от спортсменов максимальной самоотдачи и готовности к психологическому давлению. Опыт и мастерство Бестемьяновой, завоевавшей олимпийское золото, позволяет ей понимать все тонкости и сложности подготовки к такому ответственному старту. Она также подчеркнула важность поддержки тренеров и всей команды для достижения успеха. \Олимпиада 2026 года в Милане пройдет с 6 по 22 февраля. Российские фигуристы будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, что накладывает дополнительные трудности и психологическое напряжение на спортсменов. Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) принес извинения за использование песни на украинском языке в публикации, посвященной Петру Гуменнику. Это еще раз подчеркивает политизированность спорта в современном мире и необходимость для спортсменов сохранять максимальную концентрацию и нейтралитет. Важно помнить, что основная цель спортсменов – показать свои лучшие результаты и продемонстрировать мастерство, несмотря на все сложности и вызовы. Фигурное катание – это вид спорта, который сочетает в себе красоту, грацию и высочайшую технику, и российские фигуристы всегда славились своими достижениями в этой дисциплине. Бестемьянова, как опытная спортсменка и эксперт, выразила надежду на успешное выступление российских фигуристов и пожелала им удачи на пути к олимпийским медалям





