Бесплатные теплоходные экскурсии по городу Санкт-Петербургу с 4 по 29 июня

В Санкт-Петербурге с 4 по 29 июня будут проходить бесплатные теплоходные экскурсии по городским рекам и каналам. Их смогут посетить пользователи сервиса Max с помощью чат-бота. Всего запланировано 10 тематических прогулок, каждая будет рассчитана на 50 пассажиров. Маршрут включает основные городские достопримечательности. Экскурсии проведут журналистка Ксения Собчак, телеведущий Азамат Мусагалиев и актриса Мария Кравченко, которые рассказывают о своих любимых местах в городе. Для регистрации пользователю Max необходимо подписаться на каналы-участники и выбрать тему и время экскурсии. Один человек может забронировать до четырех мест. Билет выдается в электронном виде. Как отметили в сервисе, в программу войдут тематические экскурсии. Например, Мариинский театр проведет культурную прогулку, журнал «Вокруг света» и музей Кунсткамера расскажут о развитии науки в Петербурге, а, что 23-летняя студентка РАНХиГС из Тулы Наталия Гладкова, которая стала 100-миллионным пользователем Max, выиграла сертификат на 1 млн руб. для путешествия на Камчатку.

В Санкт-Петербург е с 4 по 29 июня будут проходить бесплатные теплоходные экскурсии по городским рекам и каналам. Их смогут посетить пользователи сервиса Max с помощью чат-бота , сообщили в пресс-службе компании.

Всего запланировано 10 тематических прогулок, каждая будет рассчитана на 50 пассажиров. Маршрут включает основные городские достопримечательности. Экскурсии проведут журналистка Ксения Собчак, телеведущий Азамат Мусагалиев и актриса Мария Кравченко, которые рассказывают о своих любимых местах в городе. Для регистрации пользователю Max необходимо подписаться на каналы-участники и выбрать тему и время экскурсии.

Один человек может забронировать до четырех мест. Билет выдается в электронном виде. Как отметили в сервисе, в программу войдут тематические экскурсии. Например, Мариинский театр проведет культурную прогулку, журнал «Вокруг света» и музей Кунсткамера расскажут о развитии науки в Петербурге, а, что 23-летняя студентка РАНХиГС из Тулы Наталия Гладкова, которая стала 100-миллионным пользователем Max, выиграла сертификат на 1 млн руб. для путешествия на Камчатку





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