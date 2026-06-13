Беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Темрюкский район, один человек погиб, три человека получили травмы

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали Темрюкский район, сообщили в пресс-службе губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что в результате падения обломков беспилотников украинских войск произошло возгорание на морском терминале. Губернатор сообщил, что погиб один человек, ещё три человека получили травмы. Украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего. Также по предварительной информации, пострадали ещё три человека — сейчас им оказывают помощь. К ликвидации возгорания привлечены 96 человек. Что касается пожара, его тушат 96 человек, задействовано больше 30 единиц техники, в том числе от МЧС России. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре. Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали Темрюкский район, сообщил Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что в результате падения обломков беспилотников украинских войск произошло возгорание на морском терминале .

Губернатор сообщил, что погиб один человек, ещё три человека получили травмы. Украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб.

Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего. Также по предварительной информации, пострадали ещё три человека — сейчас им оказывают помощь. К ликвидации возгорания привлечены 96 человек. Что касается пожара, его тушат 96 человек, задействовано больше 30 единиц техники, в том числе от МЧС России.

На месте продолжают работать оперативные и специальные службы. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре. Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае





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