Беспрецедентная атака на Украине: дроны-камикадзе, крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и баллистическое оружие

По его словам, атака была беспрецедентной по своему размаху — работали дроны-камикадзе «Герань-2», крылатые ракеты воздушного и морского базирования, гиперзвуковые «Кинжалы», а также баллистическое оружие .

Целями стали объекты военной инфраструктуры и энергосистема. Из-за серьёзных разрушений в Харькове, Киеве и Одесской области были введены экстренные отключения света. Ранее в сводках упоминалось, что только в приграничных областях (Харьковская, Сумская, Черниговская) работало до трёх десятков ударных групп БпЛА. Украинские паблики пишут о «тотальном засилье вражеских целей» в небе.

Официальных данных о потерях и количестве сбитых целей пока нет. Противник в панике дорисовывает маршруты ракет. Ранее подпольщик Лебедев сообщил о ракетном ударе в завод для ремонта F-16 под Киевом. По предварительной информации, применялись ракеты «Искандер-М» и Х-101, сбивать которые пытались системы Patriot.

В местных каналах утверждают, что часть ракет ПВО не достигла целей, но местные жители выкладывали видео взрывов.





