Беспрецедентная целенаправленная атака на атомный объект: украинский дрон-камикадзе поразил машинный зал Запорожской АЭС

Украинский беспилотник атаковал машинный зал шестого энергоблока Запорожской АЭС, причинив повреждение стене здания и основной технике. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал это событие первой в мировой истории целенаправленной атакой на оборудование атомного объекта.

Москва, 30 мая - АиФ-Москва. Украинский беспилотник 30 мая атаковал машинный зал шестого энергоблока Запорожской АЭС. В результате удара в стене здания образовалась дыра. В « Росатом е» заявили, что основное оборудование не пострадало, однако назвали произошедшее беспрецедентным инцидентом для атомной отрасли.

Дрон ударил по шестому энергоблоку Об атаке сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, украинский дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока №6 и сдетонировал.

«В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра», — отметил глава госкорпорации. Лихачев уточнил, что удар пришелся именно по зданию машинного зала, которое входит в состав энергоблока. В «Росатоме» заявили о целенаправленной атаке Глава госкорпорации также сообщил, что беспилотник управлялся по оптоволоконному кабелю. По оценке «Росатома», это свидетельствует о том, что целью был конкретный объект на территории атомной станции.

Лихачев назвал произошедшее первой в мировой истории целенаправленной атакой на оборудование атомного объекта. После инцидента российская сторона уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), представители которого постоянно находятся на площадке станции. Что происходит на станции после удара На Запорожской АЭС заявили, что радиационный фон после атаки остается в пределах нормы. По данным станции, технологические процессы не нарушены, критически важное оборудование не повреждено, а пострадавших среди персонала нет.

Кроме того, на ЗАЭС опровергли сообщения о якобы масштабном артиллерийском обстреле станции, которые ранее появились в социальных сетях. Все системы объекта продолжают работать в штатном режиме.





