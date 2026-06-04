Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Енакиеве, погибли восемь человек

Утром 3 июня в Енакиеве (ДНР) ударный беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва — Симферополь». По уточнённым данным, погибли восемь человек, ещё 11 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Москва, 4 июня - АиФ-Москва. Утром 3 июня в Енакиеве (ДНР) ударный беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва — Симферополь». По уточнённым данным, погибли восемь человек, ещё 11 получили ранения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. В эксклюзивном интервью aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин заявил, что атака была не случайной — оператор дрона видел конечную точку и сознательно выбрал гражданскую цель. Он также объяснил, с какого расстояния могли запустить аппарат и как ответит Россия





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