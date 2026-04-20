Российские власти ввели беспроцентную отсрочку по уплате таможенных платежей для системообразующих предприятий и экономических операторов на срок до трех месяцев, стремясь поддержать ликвидность крупных импортеров до середины 2027 года.

Правительство Российской Федерации приняло стратегически важное решение, направленное на поддержку ключевых участников внешнеэкономической деятельности. Суть нововведения заключается в предоставлении импорт ерам уникальной возможности не выплачивать таможенные платежи и налоги в момент пересечения товарами государственной границы.

Вместо традиционной схемы моментального списания средств компаниям разрешено отложить уплату обязательных платежей на срок до трех месяцев с момента фактического выпуска грузов. Самым привлекательным аспектом данной меры является полное отсутствие процентных ставок за предоставленную отсрочку. Фактически государство предлагает бизнесу беспроцентную финансовую рассрочку, что позволяет значительно высвободить оборотные средства для развития логистических цепочек и оперативного управления запасами. Данный правительственный эксперимент носит долгосрочный характер и продлится более двух лет, официально завершаясь 30 июня 2027 года. Однако воспользоваться столь существенным послаблением смогут далеко не все участники рынка. В перечень потенциальных бенефициаров включены исключительно юридические лица, которые обладают статусом уполномоченных экономических операторов или входят в официальный список системообразующих организаций российской экономики. Более того, сам факт соответствия критериям не дает автоматического права на льготу: решение о предоставлении отсрочки принимается в индивидуальном порядке для каждого конкретного заявителя. По сути, эта мера ориентирована на крупнейший, финансово устойчивый и максимально прозрачный бизнес, который вносит существенный вклад в стабильность национальной экономики. Это решение позволяет гигантам индустрии эффективнее планировать бюджеты и минимизировать риски, связанные с колебаниями валютных курсов и необходимостью немедленного отвлечения капитала из оборота. Важно отметить, что текущая инициатива является частью масштабной государственной программы по упрощению налогового администрирования. Параллельно с поддержкой крупного бизнеса активно прорабатываются механизмы для малого и среднего предпринимательства. Например, недавно были упрощены условия перехода на уплату НДС для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. Предприниматели, которые станут полноценными плательщиками налога с 2026 года, получат право уменьшать налогооблагаемую базу на сумму НДС по полученным авансам, что существенно снизит их фискальную нагрузку. Кроме того, расширены критерии для использования пониженных тарифов страховых взносов, что помогает предпринимателям сохранять рабочие места и повышать заработные платы сотрудникам. Все эти шаги в совокупности направлены на создание гибкой и адаптивной финансовой среды в условиях глобальной экономической трансформации и импортозамещения





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Власти Франции намерены до 64 лет повысить возраст, с которого выплачивается полная пенсияВласти Франции намерены до 64 лет повысить возраст, с которого выплачивается полная пенсия, сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп:

Read more »

В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передачеЧисло заразившихся коронавирусом в Китае достигло 2027, 57 человек из них умерли.

Read more »

Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5GПолностью заменить все оборудование Huawei в британских сетях 5G планируется к 2027 году:

Read more »

Власти России займутся повышением правовой грамотности детей и их родителейРоссийские власти намерены организовать повышение уровня правовой грамотности детей и их родителей. Планируется, что правовым просвещением к 2027 году будут охвачены не менее 7 млн человек, включая детей, родителей и опекунов:

Read more »

ЕС представил новую киберстратегиюЕС представил новую киберстратегию. Еврокомиссия намерена привлечь €4,5 млрд инвестиций для повышения кибербезопасности в Евросоюзе в 2021-2027 годах:

Read more »

Правительство утвердило правила ликвидации разливов нефтиМихаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов:

Read more »