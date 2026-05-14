Беспилотники ВСУ падают все чаще на территории Прибалтики: военный эксперт

Москва, 14 мая - АиФ-Москва. Украинские беспилотники, которые запускаются ВСУ для атак российских регионов, в частности, Ленинградской области, будут все чаще падать на территории прибалтийских стран, сообщил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, в марте в эстонском городе Аувере беспилотник врезался в дымовую трубу на электростанции. Генеральный директор полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон заявила, что был запущен с территории Украины. В мае БПЛА упал на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии. После инцидента министр обороны Андрис Спрудс объявил о своей отставке.

Были и другие подобные инциденты. Дандыкин выразил уверенность, что украинские БПЛА в Прибалтике будут падать все чаще и пояснил, почему.

«Беспилотник упал на нефтебазу в Латвии. Это уже серьезно. Даже министр обороны потом подал в отставку — очень совестливо поступил. Думаю, дроны будут падать все чаще там… Судя по всему, российские РЭБ заработали по другому принципу», — сказал Дандыкин.

Ранее Дандыкин сообщил, откуда ВСУ атаковали Ярославскую и Московскую области.





