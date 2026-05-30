Беспорядки после победы ПСЖ: полиция арестовала десять человек

В Париже после матча ПСЖ произошли массовые столкновения с полицией, применён слезоточивый газ, задержаны десять человек. Клуб выразил сожаление и объявил о новых мерах безопасности.

В столице Франции произошли серьезные беспорядки , связанные с футбольным матчем Парижского санжерманского клуба ( ПСЖ ). После завершения игры, в которой команда одержала победу, часть болельщиков вышла на улицы Парижа, где их действия переросли в столкновения с полицией.

Протестующие громко скандировали, ломали витрины магазинов и препятствовали движению транспорта. На фоне возрастания напряжения сотрудники общественной безопасности были вынуждены применить слезоточивый газ и провести аресты. В результате операции задержаны десять человек, включая несколько лидеров группы, которые, по словам следователей, активно подстрекали к насилию. Их дальнейшее судебное разбирательство будет проходить в рамках уголовного кодекса за участие в массовых беспорядках и применении противоправных средств воздействия на общественный порядок.

Полиция сообщила, что применение слезоточивого газа было единственной мерой, позволяющей быстро разогнать скопившиеся толпы и избежать более серьезных травм среди мирных жителей и правоохранительных органов. Операция прошла в нескольких районах центра, среди которых особо пострадали улицы Шанз-Элизе и район Маре, где скопилось до пятисот человек. Во всех точках были задействованы специальные подразделения, сопровождающие действия по обеспечению общественной безопасности, а также службы экстренного реагирования, готовые оказывать первую помощь пострадавшим от газа.

По предварительным данным, серьезных травм не зарегистрировано, однако несколько человек обратились в больницы с раздражением глаз и дыхательными проблемами, вызванными поражением газом. В свете происшествия клуб ПСЖ выступил с официальным заявлением, в котором выразил глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркнул, что насилие недопустимо в любом виде. Руководство клуба также пообещало усилить работу с фанатскими сообществами, внедрить системы контроля доступа к стадиону и усилить профилактические программы, направленные на предотвращение подобных инцидентов в будущем.

По словам представителей клуба, они готовы сотрудничать с местными властями и правоохранительными органами для выявления всех причастных к беспорядкам и привлечения их к ответственности. Кроме того, ПСЖ намерен запустить серию информационных кампаний, призывающих к уважительному и мирному поведению болельщиков, а также усилить контроль над продажей билетов, чтобы исключить приток людей, склонных к агрессивному поведению. Эти меры считаются частью более широкой стратегии по обеспечению безопасной атмосферы на матчах и сохранению хорошей репутации клуба на международной арене





