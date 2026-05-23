Беспилотники ВСУ для атаки на Рязань могли вылететь из приграничных районов Украины

Беспилотники ВСУ для атаки на Рязань 23 мая могли запустить из приграничных районов Украины, сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. Ранее стало известно, откуда шла массированная атака БПЛА на Московскую область.

Напомним, в ночь на 23 мая российские средства ПВО перехватили и уничтожили 348 украинских беспилотников. Дроны сбили над Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Волгоградской областями, Крымом, Краснодарским краем и другими регионами РФ. Еще 17 дронов перехватили утром в субботу над Курской, Брянской, Рязанской и Калужской областями. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что ночью над регионом было уничтожено 11 вражеских беспилотников.

Предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет. Обломки одного из беспилотников, по его словам, попали на территорию промышленного объекта. На месте работают оперативные службы.

"Беспилотные комплексы на Рязань могли вылететь из приграничных районов Украины. Вероятнее всего, это Харьковская или Сумская области", - пояснил эксперт.





