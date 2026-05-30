Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Беспилотники: пожары и повреждения в Курской области

News News

Беспилотники: пожары и повреждения в Курской области
БеспилотникиПожарыПовреждения
📆5/30/2026 6:54 PM
📰lifenews_ru
45 sec. here / 25 min. at publisher
📊News: 101% · Publisher: 68%

По данным оперштаба, в городе Грайвороне после удара дрона загорелся частный дом. Пожар потушили. В селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации беспилотника началось возгорание в складском помещении. Его также ликвидировали. В Белгородском округе повреждения зафиксировали в нескольких населённых пунктах. В селе Николаевка после детонации дрона пострадал фасад здания предприятия. В селе Нечаевка от удара беспилотника загорелась кровля склада, пожар потушили. Также повреждения выявили в Шебекинском, Валуйском и Борисовском округах. Информацию о последствиях атак уточняют.По данным губернатора Александра Хинштейна, в результате удара пострадавших нет, но повреждено остекление трёх квартир. Волонтёры «Курского рубежа» помогли закрыть тепловой контур. Хинштейн также сообщил, что комиссия должна оценить ущерб и составить акты, после чего бригады начнут восстановление. В тот же день в Курске обломки БПЛА повредили крышу дома, а в посёлке Юбилейном Курского района пострадали шесть частных домов, хозяйственная постройка и теплица. Жертв в этих случаях также не было.

По данным оперштаба, в городе Грайворон е после удара дрона загорелся частный дом. Пожар потушили. В селе Гора-Подол Грайворон ского округа при детонации беспилотника началось возгорание в складском помещении.

Его также ликвидировали. В Белгородском округе повреждения зафиксировали в нескольких населённых пунктах. В селе Николаевка после детонации дрона пострадал фасад здания предприятия. В селе Нечаевка от удара беспилотника загорелась кровля склада, пожар потушили.

Также повреждения выявили в Шебекинском, Валуйском и Борисовском округах. Информацию о последствиях атак уточняют. По данным губернатора Александра Хинштейна, в результате удара пострадавших нет, но повреждено остекление трёх квартир. Волонтёры «Курского рубежа» помогли закрыть тепловой контур.

Хинштейн также сообщил, что комиссия должна оценить ущерб и составить акты, после чего бригады начнут восстановление. В тот же день в Курске обломки БПЛА повредили крышу дома, а в посёлке Юбилейном Курского района пострадали шесть частных домов, хозяйственная постройка и теплица. Жертв в этих случаях также не было

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Беспилотники Пожары Повреждения Курская Область Грайворон Николаевка Нечаевка Юбилейном Курского Района Курск Белгородский Округ Грайворонский Округ Белгородский Округ Шебекинск Валуйки Борисовский Округ Грайворон Курский Рубеж Александр Хинштейн Волонтёры Тепловой Контур Оценить Ущерб Составить Акты Восстановить

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-30 21:55:50