Беспилотники: пожары и повреждения в Курской области

По данным оперштаба, в городе Грайвороне после удара дрона загорелся частный дом. Пожар потушили. В селе Гора-Подол Грайворонского округа при детонации беспилотника началось возгорание в складском помещении. Его также ликвидировали. В Белгородском округе повреждения зафиксировали в нескольких населённых пунктах. В селе Николаевка после детонации дрона пострадал фасад здания предприятия. В селе Нечаевка от удара беспилотника загорелась кровля склада, пожар потушили. Также повреждения выявили в Шебекинском, Валуйском и Борисовском округах. Информацию о последствиях атак уточняют.По данным губернатора Александра Хинштейна, в результате удара пострадавших нет, но повреждено остекление трёх квартир. Волонтёры «Курского рубежа» помогли закрыть тепловой контур. Хинштейн также сообщил, что комиссия должна оценить ущерб и составить акты, после чего бригады начнут восстановление. В тот же день в Курске обломки БПЛА повредили крышу дома, а в посёлке Юбилейном Курского района пострадали шесть частных домов, хозяйственная постройка и теплица. Жертв в этих случаях также не было.

