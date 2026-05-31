Беспорядки в Париже после победы ПСЖ в Лиге чемпионов: аресты, столкновения и дым над Эйфелевой башней

После победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов Париж охватили массовые беспорядки. Тысячи фанатов вышли на Елисейские Поля, произошли столкновения с полицией, пожары и аресты. Власти мобилизовали 22 тысячи полицейских.

Победа ПСЖ в финале Лиги чемпионов привела к масштабным беспорядкам в Париж е. Еще до окончания матча на улицы города вышли тысячи болельщиков. После финального свистка празднования переросли в столкновения с полицией.

На Елисейских Полях собралось около 20 тысяч фанатов. Они жгли файеры, взрывали петарды, скандировали песни. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона толпы. По данным Министерства внутренних дел, к полуночи по всей Франции были арестованы 416 человек, из них 283 в Париже.

Город охватила атмосфера хаоса. Возле Эйфелевой башни загорелся мусорный контейнер, дым окутал достопримечательность. Полицейские патрули усилены. Власти опасались повторения трагических событий 2025 года, когда после аналогичной победы в беспорядках погибли два человека.

Поэтому к финалу подготовились заранее: мобилизовали 22 тысячи сотрудников правопорядка, включая 8 тысяч в Париже и пригородах. Предприниматели защищали витрины магазинов щитами и решетками. Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи призвал болельщиков к спокойствию. В своем обращении он отметил, что атмосфера великолепна и фанаты заслужили этот триумф, но попросил не создавать проблем.

Клуб также выступил с заявлением, призывая отпраздновать исторический момент с гордостью и ответственностью. Несмотря на это, беспорядки продолжились. Министр внутренних дел заявил, что нет причин отменять запланированный на воскресенье парад на Марсовом поле, так как это будет демонстрация трофея. Напряжение сохранялось до поздней ночи.

Столкновения начались еще во время игры: около 150 фанатов предприняли попытку проникнуть на стадион, где транслировался матч. Полиция применила слезоточивый газ для их сдерживания. В соцсетях распространялись видео с горящими автомобилями и разбитыми витринами. Местные жители выражали недовольство таким развитием событий.

Однако многие болельщики продолжали праздновать, не обращая внимания на предупреждения. Эксперты отмечают, что поведение фанатов ПСЖ остается проблемой для французских властей. Несмотря на успехи на поле, клуб многократно сталкивался с инцидентами насилия среди болельщиков. Футбольные аналитики связывают это с высокой эмоциональностью и отсутствием должного контроля.

В этот раз масштаб беспорядков оказался значительным, что подчеркивает необходимость более жестких мер. Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и лондонским Челси завершился победой парижского клуба со счетом 2:1. Голы забили Неймар и Мбаппе. Матч проходил на стадионе Стад де Франс, собравшем 80 тысяч зрителей.

Сразу после финального свистка улицы Парижа наполнились ликующими болельщиками. Однако уже через час радость сменилась агрессией. Группы фанатов начали забрасывать полицейских бутылками и камнями. В ответ стражи правопорядка применили водометы и слезоточивый газ.

Очаги беспорядков вспыхнули в нескольких районах: на Елисейских Полях, возле Эйфелевой башни и у Триумфальной арки. По сообщениям очевидцев, были слышны выстрелы, но полиция не подтвердила использование огнестрельного оружия. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен выступил с экстренным заявлением, осудив действия хулиганов. Он подчеркнул, что подавляющее большинство болельщиков вели себя мирно, но меньшинство спровоцировало насилие.

Он также отметил, что полиция действовала профессионально и предотвратила более серьезные инциденты. Оппозиционные политики раскритиковали правительство за недостаточные меры безопасности, хотя в этот раз было задействовано рекордное количество сотрудников. В 2025 году после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов в Париже произошли столкновения, в результате которых погибли два человека. Тогда власти также мобилизовали полицию, но не смогли предотвратить трагедию.

На этот раз урок был учтен, но полностью избежать проблем не удалось. Международная федерация футбола (ФИФА) выразила озабоченность по поводу событий в Париже и призвала к диалогу между болельщиками и властями. УЕФА заявила, что следит за развитием ситуации. Надеюсь на то, что будущие празднования будут проходить без эксцессов.

Пока же Париж приходит в себя после ночи бунта. Уборка города началась рано утром. Коммунальные службы вышли на улицы, чтобы убрать мусор и оценить ущерб. Полиция продолжает расследование и выяснение обстоятельств инцидентов





