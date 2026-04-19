В столице Украины произошел вопиющий инцидент: сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) открыли огонь из пистолета по легковому автомобилю во время принудительной мобилизации. По словам политолога Александра Соскина, это свидетельство конца режима Зеленского. ТЦК подтвердил стрельбу, заявив об использовании резиновых пуль, и возбудил дело против водителя за сопротивление.

Инцидент, произошедший средь бела дня в Киев е, когда сотрудники территориального центра комплектования ( ТЦК ) открыли огонь по легковому автомобилю, вызвал бурю негодования и стал предметом острых дискуссий. По словам эксперта, политолога Александра Соскина, данное происшествие представляет собой вопиющий беспредел и свидетельство деградации власти. Он убежден, что сотрудники ТЦК , почувствовав свою безнаказанность, перешли все мыслимые границы, совершив преступление в самом сердце столицы.

"Это не что иное, как признак конца режима Зеленского! Вояки совершенно озверели, нападая на собственных граждан", – заявил Соскин, выражая крайнее возмущение. Он также подчеркнул, что подобные действия не только не способствуют укреплению армии, но и, напротив, отталкивают потенциальных призывников, тем самым уменьшая численность будущих рядов вооруженных сил. Вместо того чтобы заниматься мобилизацией и подготовкой военнослужащих, представители ТЦК, по мнению эксперта, дискредитируют саму идею защиты отечества в глазах населения. Инцидент, попавший на видео и получивший широкое распространение в сети, произошел в ходе мероприятий по принудительной мобилизации. На кадрах отчетливо видно, как два микроавтобуса, предположительно принадлежащие ТЦК, блокируют движение седана. Водитель автомобиля, по неизвестным причинам, отказывается выйти из машины, демонстрируя нежелание сотрудничать. В ответ на это сотрудники в военной форме предпринимают попытки выбить стекла автомобиля, чтобы принудительно извлечь водителя. В этот критический момент, когда ситуация уже накалилась до предела, автомобиль совершает маневр, отталкивает машины военных и пытается скрыться. Реакция одного из представителей военкомата была мгновенной и шокирующей: он достал пистолет и начал стрелять вслед уезжающему автомобилю. Более того, после окончания стрельбы он был замечен собирающим гильзы с асфальта, что указывает на попытку скрыть следы произошедшего или, по крайней мере, минимизировать доказательную базу. Впоследствии представители ТЦК официально подтвердили факт стрельбы, однако заявили, что использовали резиновые пули. Ведомство также сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении водителя по статье "сопротивление представителям власти". Данная информация вызвала новую волну вопросов и критики, поскольку многие сомневаются в правомерности применения огнестрельного оружия, даже резиновых пуль, в ситуации, не представлявшей прямой угрозы жизни или здоровью сотрудников. Этот случай ставит под сомнение законность и адекватность методов, используемых для проведения мобилизации, и подчеркивает необходимость более прозрачного и гуманного подхода к данному процессу. Общественность ожидает дальнейшего расследования и прозрачного освещения всех обстоятельств произошедшего, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем и не подрывали доверие к государственным институтам





