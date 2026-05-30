Беспорядки в Париже после победы "Пари Сен-Жермен"

Беспорядки в Париже после победы "Пари Сен-Жермен"
📆5/30/2026 10:16 PM
📰РИА Новости
В Париже усиливаются беспорядки после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов. Зачинщики беспорядков устраивают погромы, жгут костры, поджигают машины и велосипеды, а также пытаются разграбить магазины.

В разных районах города зачинщики устраивают погромы, разводят костры на дорогах, поджигают машины и велосипеды. Так, один автомобиль сгорел на площади Трокадеро - совсем рядом с Эйфелевой башней. Помимо этого, зафиксировано несколько попыток разграбить магазины. Французы также вступают в стычки в сотрудниками правоохранительных органов, забрасывая их фейерверками, петардами, стеклянными бутылками и другими предметами.

Как пишет газета Figaro, группа людей даже попыталась совершить нападение на полицейский участок, перед тем как силовики их разогнали. Ожесточенные столкновения болельщиков и полиции происходили на самом западе столицы около стадиона "Парк де Пренс", где транслировали финальный матч. Там стычки начались еще до завершения игры. В результате один человек получил ранения от пулей, а другой получил ранения холодным оружием.

До этого также сообщалось об одном пострадавшем полицейском. Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи силовиков для обеспечения безопасности в стране в день финала

