Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с заявлением, касающимся беспилотных летательных аппаратов, использованных Вооружёнными силами Украины для нанесения удара по городу Старобельск . Согласно информации, предоставленной чиновником, установлено, что фрагменты обнаруженных БПЛА украинского производства применяются для создания таких типов дронов, как Fire Point -1, Fire Point -2 и " Журавец ".

Каждый из этих аппаратов, по данным следствия, способен нести боевую часть массой до 120 килограммов. Это указывает на значительный запас прочности и потенциальную разрушительную силу беспилотников, задействованных в операции. Сообщение было обнародовано на страницах российского информационного агентства РИА Новости, которое зарегистрировано в Роскомнадзоре и относится к федеральным государственным унитарным предприятиям. Уточняется, что заявление Бастрыкина основано на экспертизе фрагментов, найденных в зоне конфликта.

На возможность перевозки тяжёлых боевых зарядов указывает как конструктивные особенности аппаратов, так и их предполагаемое предназначение в рамках боевых действий на восточном фронте. Появление в публичном поле данных о конкретных моделях дронов и их характеристиках позволяет сделать вывод о технологическом уровне беспилотных систем, которые Украина может применять в условиях продолжающегося противостояния. Названия Fire Point-1 и Fire Point-2, а также "Журавец" свидетельствуют о серийном производстве подобных БПЛА, что подчёркивает системность поставок и использования аналогичной техники.

Следует отметить, что инцидент в Старобельске стал одним из эпизодов, где беспилотники сыграли ключевую роль в нанесении ударов по наземным объектам, что вызывает обеспокоенность в части защиты гражданской инфраструктуры. В контексте оперативной обстановки заявление главы СК РФ может использоваться для обоснования действий российской стороны, направленных на противодействие поставкам беспилотников Украине. Указание на массу боевой части в 120 кг также подчёркивает потенциальную угрозу, исходящую от таких устройств, и актуализирует вопрос об укреплении систем ПВО.

РИА Новости, как источник информации, подчёркивает официальную позицию российских властей в оценке происходящего. Таким образом, представленные данные вносят конкретику в дискуссию о применении беспилотных комплексов в ходе конфликта. Они показывают, что даже относительно компактные дроны могут оснащаться серьёзными боевыми зарядами, что повышает уровень угрозы для различных объектов. В дальнейшем можно ожидать, что подобные заявления будут сопровождаться аналитическими выкладками о путях нейтрализации этой опасности, включая технические и дипломатические меры.

В целом, эпизод иллюстрирует эволюцию тактики применения БПЛА в современных вооружённых конфликтах





