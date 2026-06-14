Беспилотник попал в жилой дом в Орле

В Орле беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. В результате удара украинского дрона загорелся 17-этажный жилой дом на улице Раздольной. Пожары также начались в многоквартирном жилом комплексе "Зеленый остров" в Северном районе города.

В Орле беспилотник попал в многоэтажный жилой дом . По сообщениям Telegram-каналов, это произошло в ночь на воскресенье, 14 июня. На видео, опубликованном каналом Exilenova+, сначала слышен характерный для пролетающего дрона дребезжащий звук, а затем видна мощная вспышка с грохотом взрыва и столб поднимающегося от многоэтажки дыма.

Изучив появившиеся фото и видео очевидцев, установили, что речь идет о 17-этажном жилом доме на улице Раздольной в Орле, загоревшемся в результате удара украинского дрона. Издание "Осторожно, новости" указывает, что в многоквартирном жилом комплексе "Зеленый остров" в Северном районе города на нескольких этажах начались пожары. Позднее Клычков написал в соцсети "В контакте", что при ударе украинского БПЛА по жилому дому в Орле один человек погиб, еще восьмерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

ТАСС, ссылаясь на орловского губернатора, сообщает о девяти раненых. В России продолжаются атаки беспилотников, которые приводят к пожарам на предприятиях и жилых домах. В Тульской области произошел пожар на заводе "Азот" после атаки БПЛА. В Ярославской области также был зафиксирован пожар на предприятии после атаки беспилотника.

В Смоленской области замечен пожар на объекте. В Орле БПЛА попал в жилой дом. Результатом российских обстрелов в Запорожье и Сумской области стали жертвы среди гражданского населения. В Славянске Донецкой области есть раненые, в том числе ребенок.

Авиаудары РФ по Запорожью и Сумской области привели к жертвам. США ввели санкции против нефтегазовой госкомпании Кубы. Иран мог при помощи РФ восстановить запас ракет, сообщает Bloomberg. В России продолжаются военные расходы, которые уже достигли шести триллионов рублей.

Чуть ли не каждый второй рубль из российской казны теперь идет на войну. Такой вывод следует из расчетов берлинского экономиста Яниса Клюге





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Беспилотник Орле Жилой Дом Пожар Украина

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