Беседы Владимира Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, где обсудили дальнейшее укрепление дружбы между странами и политическое взаимодействие.

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что его визит в Китай и переговоры там помогут укрепить дружбу между странами.

"Уверен, что нынешний визит и переговоры послужат дальнейшему укреплению дружбы РФ и КНР, будут способствовать благополучию и процветанию наших народов", — сказал он в ходе заявлений по итогам российско-китайских переговоров. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Москве и Пекину нужно и дальше укреплять политическое взаимодействие





