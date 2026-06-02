Берлинская еврейская больница: история и символ борьбы за еврейскую жизнь

В 1941 году нацисты создали в больнице так называемое "Отделение по рассмотрению транспортных жалоб", чтобы определять "пригодность" евреев к депортации. Его руководителем был назначен Вальтер Люстиг (Walter Lustig). Люстиг, противоречивая фигура, которую в истории военных лет больницы изображают и как героя, и как злодея, родился в еврейской семье в Ратиборе (ныне Рацибуж, Польша) в 1891 году. Юноша закончил медицинский факультет университета Бреслау, а затем переехал в Берлин, где сначала работал в полиции. Однако после прихода нацистов к власти он был уволен из-за своего еврейского происхождения. Это же стало причиной лишения его медицинской лицензии.

группа солдат Красной армии прибывает в берлинскую еврейскую больницу и обнаруживает сотни людей, живущих и работающих в изуродованном войной здании.

"Вы евреи? Невозможно. Вы не можете быть евреями, все евреи уже мертвы", - якобы воскликнул советский офицер. и пережило ее. Она действует и по сей день.

Как могло учреждение, предназначенное для сохранения еврейской жизни, выжить в самом центре нацистской машины уничтожения? Больница, основанная в 1756 году, с момента основания была открыта для всех пациентов независимо от их вероисповедания, являлась заметным символом..





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Берлинская Еврейская Больница Вальтер Люстиг Нацизм Депортация Евреев Гестапо

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