Берлинская еврейская больница: история и символ борьбы за еврейскую жизнь

В 1941 году нацисты создали в больнице так называемое "Отделение по рассмотрению транспортных жалоб", чтобы определять "пригодность" евреев к депортации. Его руководителем был назначен Вальтер Люстиг (Walter Lustig). Люстиг, противоречивая фигура, которую в истории военных лет больницы изображают и как героя, и как злодея, родился в еврейской семье в Ратиборе (ныне Рацибуж, Польша) в 1891 году. Юноша закончил медицинский факультет университета Бреслау, а затем переехал в Берлин, где сначала работал в полиции. Однако после прихода нацистов к власти он был уволен из-за своего еврейского происхождения. Это же стало причиной лишения его медицинской лицензии.
группа солдат Красной армии прибывает в берлинскую еврейскую больницу и обнаруживает сотни людей, живущих и работающих в изуродованном войной здании.
"Вы евреи? Невозможно. Вы не можете быть евреями, все евреи уже мертвы", - якобы воскликнул советский офицер. и пережило ее. Она действует и по сей день.
Как могло учреждение, предназначенное для сохранения еврейской жизни, выжить в самом центре нацистской машины уничтожения? Больница, основанная в 1756 году, с момента основания была открыта для всех пациентов независимо от их вероисповедания, являлась заметным символом..
Берлинская Еврейская Больница Вальтер Люстиг Нацизм Депортация Евреев Гестапо
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Минобороны опубликовало архивные документы о параде в Москве 7 ноября 1941 годаМинобороны опубликовало архивные документы о параде в Москве 7 ноября 1941 года. Часть опубликованных документов рассказывает также о другом военном параде, проведенном 7 ноября 1941 года в Куйбышеве:
Read more »
В Минобороны объяснили, почему Шойгу отменил приказы Сердюкова о рассекречивании документовВ Минобороны объяснили, почему Шойгу отменил приказы Сердюкова о рассекречивании документов:
Read more »
Затонувшая 80 лет назад подлодка обнаружена на дне Эгейского моряЗатонувшая 80 лет назад подлодка обнаружена на дне Эгейского моря Итальянская субмарина была потоплена британской подводной лодкой в июле 1941 года
Read more »
В Луганском театре остались только женщины. И худрук Голубович - Российская газетаВ Луганском театре остались только женщины. И худрук Голубович
Read more »
В Калуге вековой юбилей отметил ветеран войны Александр Алексеев - Российская газетаАлександр Васильевич Алексеев был призван в армию 12 августа 1941 года
Read more »
Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной начал контрнаступления под МосквойБитва под Москвой длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1941 года
Read more »