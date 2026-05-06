Берлин вводит жесткие запреты на российскую и военную символику в начале мая

5/6/2026 2:22 PM
Полиция Берлина запретила использование государственных флагов РФ, символики Z и V, а также исполнение военных маршей во время майских мероприятий.

Власти немецкой столицы приняли решение о введении ряда серьезных ограничений в отношении проведения публичных мероприятий, запланированных на начало мая. В этот период в Берлин е будет действовать строгий запрет на ношение любой военной формы, а также отдельных её элементов.

Под запрет попала демонстрация военных знаков отличия, георгиевских лент, государственных флагов Российской Федерации и любых иных символов, которые напрямую или косвенно ассоциируются с современным российским государством. Особое внимание правоохранительные органы уделили буквам V и Z, использование которых в одиночном или акцентированном виде будет считаться нарушением общественного порядка и повлечет за собой соответствующие санкции. Данные меры направлены на предотвращение возможных провокаций и обеспечение безопасности граждан в период повышенной политической напряженности.

Список запрещенных атрибутов оказался весьма обшир и охватил не только государственные символы РФ. Полиция Берлина официально запретила использование флага бывшего Союза Советских Социалистических Республик, а также различных российских и советских военных флагов. Кроме того, под запрет попали государственные флаги Республики Белоруссия, Чеченской Республики, а также символика так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, включая Крым. Такие ограничения подчеркивают жесткую позицию городских властей в отношении территориальных споров и текущих геополитических конфликтов.

Помимо визуальной символики, в документе отдельно прописан запрет на исполнение российских и военных песен, а также маршей, которые могут быть расценены как средство политической агитации или демонстрации силы в общественном пространстве. Несмотря на общий жесткий характер ограничений, в официальном документе предусмотрены определенные исключения. Данные запреты не будут распространяться на дипломатический корпус и ветеранов Второй мировой войны.

Для этих категорий граждан сделаны специальные поблажки, что позволяет сохранить минимальный уровень дипломатического этикета и выразить уважение к людям, прошедшим через одну из самых кровопролитных войн в истории человечества. Это решение демонстрирует попытку властей разделить историческую память о победе над нацизмом и современные политические разногласия, хотя на практике такая грань становится всё более размытой. Стоит отметить, что в самом Берлине на 8 и 9 мая запланированы важные памятные мероприятия.

В частности, 9 мая должно состояться траурное шествие, посвященное памяти советских воинов, павших в ходе Второй мировой войны. Организаторы стремятся сохранить традицию почитания погибших солдат, однако теперь это должно происходить в условиях строжайшего контроля за внешней атрибутикой участников. Городские власти стремятся к тому, чтобы траурные мероприятия носили исключительно мемориальный характер и не превращались в политические митинги или площадки для выражения поддержки современным военным действиям. Подобные меры безопасности в немецкой столице не являются чем-то новым и вводились уже ранее.

В прошлом году полиция также применяла тактику частичных ограничений. Тогда была разрешена гражданская акция, известная как Бессмертный полк, однако использование георгиевских лент и специфических символов, таких как V и Z, было запрещено уже тогда. Текущие меры можно рассматривать как логическое продолжение и расширение этого курса. Постепенное сужение списка разрешенных атрибутов свидетельствует о растущем недоверии и стремлении минимизировать любые риски столкновений между различными группами населения в городской среде.

Таким образом, Берлин создает прецедент крайне жесткого регулирования использования национальной и военной символики в общественном пространстве. Это отражает общую тенденцию в отношениях между европейскими столицами и Россией, где символы, которые раньше воспринимались как исторические или патриотические, теперь рассматриваются через призму национальной безопасности и политической лояльности. Ожидается, что подобные ограничения могут быть переняты и в других городах Германии, особенно в те даты, которые традиционно связаны с памятью о Второй мировой войне, чтобы избежать любых форм эскалации конфликтов на улицах городов

