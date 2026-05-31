Берреттини о возвращении в большой шлем: победа над сомнениями и путь к новой уверенности

Даниил Берреттини впервые с 2023 года пробился в 1/8 финала Большого шлема, рассказав о внутренних сомнениях, поддержке близких и уверенности, которую получает после победы. Также в интервью комментарии Анастасии Потаповой о смене гражданства и Джованни Коболли о болении за ПСЖ.

Итальянский теннис ист Даниил Берреттини впервые в полутуре Большого шлема с 2023 года смог пробиться в восьмую часть финала, и его заявление после матча раскрывает внутреннюю битву, которую он вел в течение последних лет.

По словам спортсмена, отсутствие победных выступлений на крупнейших турнирах в течение пяти лет создало ощущение, будто он может никогда не вернуться к прежнему уровню игры. На пресс-конференции Берреттини объяснил, что, несмотря на то, что желал лишь получить удовольствие от очередного матча, реальность оказалась гораздо более напряжённой.

"Когда борьба становится столь упорной, а розыгрыши перемещаются с одной стороны корта на другую, появляется ощущение, что всё зависит от самообладания и, иногда, от чуть‑чего удачливого броска," - подчеркнул он. Тот факт, что каждый момент на корте требует полной концентрации, заставил спортсмена задуматься о своих возможностях. Он признался, что сейчас ему трудно вспомнить детали большинства розыгрышей, но яркими остались лишь несколько ключевых эпизодов, которые, тем не менее, помогли ему сохранить ощущение физического и ментального благополучия к концу встречи.

"Я сражался за каждое очко, и в финальном этапе я ощущал себя сильным. Это чувство дало мне уверенность, что я снова могу конкурировать на высочайшем уровне," - сказал Береттини. Отдельное внимание в интервью получил вопрос о том, как он справлялся с внутренними сомнениями, которые росли за последние месяцы и годы. Спортсмен отметил, что, хотя окружал себя поддержкой со стороны семьи, друзей и команды, внутри всё равно иногда возникала мысль о невозможности вернуть прежнюю форму.

"Все говорили, что я всё ещё способен на большие победы, но в голове звучали голоса, что я не смогу вернуться и снова чувствовать себя уверенно на корте. Именно поэтому эмоции взлетали, когда я вышел на корт," - признался он. Итальянец считает, что победа в этой серии раундов стала доказательством того, что он может не только вернуться, но и делать это с удовольствием, наслаждаясь каждым моментом игры.

Это ощущение свободы и уверенности в себе, по его словам, стало тем фундаментом, который теперь помогает ему строить дальнейшую карьеру. В рамках того же пресс‑мероприятия были озвучены комментарии других известных теннисистов. Российская спортсменка Анастасия Потапова, сменившая гражданство, поделилась своими ощущениями: "С одной стороны, всё кажется совпадением, но с другой - я ощущаю себя свободной, мне проще концентрироваться на игре, без лишних политических или национальных навязчивых мыслей".

Итальянец Джованни Коболли, обсуждая предстоящий финал Лиги Чемпионов, отметил, что его боле́ние будет направлено к команде, за которую он болел в детстве: "В детстве я играл с Калафьори, а "ПСЖ" я люблю из‑за Энрике. Поэтому в финале я буду поддерживать именно их.

" Эти высказывания подчеркивают, насколько личные истории спортсменов переплетаются с их профессиональными достижениями, влияя на восприятие зрителями и медиа. Береттини, Потапова и Коболли демонстрируют, что даже находясь под давлением больших турниров и личных обстоятельств, они способны сохранять ясность намерений и стремление к победе, превращая внутренние сомнения в топливо для новых победных прорывов





