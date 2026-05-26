Международная федерация бенди объявила о том, что в сезоне-2026/27 чемпионат мира среди сильнейших сборных не будет проводиться. Это связано с финансовыми причинами, на которые не хватает денег у ведущих сборных.
Среди зимних видов спорт а крайне мало игровых. В олимпийской программе их вообще всего два - хоккей с шайбой и керлинг. Многострадальный брат канадского хоккея ныне об Олимпиаде не помышляет, ибо вопрос стоит о его существовании в целом.
Международная федерация бенди (хоккея с мячом) заявила о том, что в сезоне-2026/27 чемпионат мира среди сильнейших сборных проводиться не будет. Это касается как мужских, так и женских команд. В пресс-релизе FIB прямо говорится о том, в чем дело: Финляндия, Норвегия и Швеция решили не участвовать в предстоящем сезоне по финансовым причинам. Юниорские, юношеские и клубные турниры чиновники надеются провести, как и ЧМ для второго дивизиона.
Основная ставка делается на Швецию, где имеется достаточное количество закрытых катков с искусственным покрытием. Однако, скорее всего, все эти первенства будут интересны исключительно самим участникам, напоминая что-то вроде российских областных футбольных турниров. И это в лучшем случае. В настоящее время FIB формирует рабочую группу для изучения будущего и подготовки предложений по международным турнирам с сезона 2027-2028 и далее.
Вопросы, которые группа будет обсуждать, включают в себя частоту проведения турниров, их местоположение, время проведения и форму турниров для развития. Всё это с целью продолжить развитие международного бенди. Откровенно говоря, всё это больше похоже на сигнал SOS. Никаких перспектив не наблюдается.
Официальные чемпионаты мира проводятся с 1957 года, и десятилетиями они были сосредоточены вокруг четверки сборных - СССР, Швеции, Финляндии и Норвегии. Лишь в 1985 году к турниру присоединились американцы, а еще шесть лет спустя канадцы, голландцы и венгры. Олимпийская мечта Распад СССР добавил несколько дополнительных сборных, однако, кроме России, замахнуться на медали смог только Казахстан. Но фактически основное соперничество продолжалось между Россией и Швецией.
В начале XXI века российские функционеры бенди предпринимали титанические усилия по расширению количества команд-участниц первенства мира, имея главной целью продвижение бенди в олимпийскую программу. Была даже идея провести ЧМ в 2014 году параллельно с Олимпиадой в Сочи, добы показать все достоинства хоккея с мячом. Но, несмотря на то, что количество сборных, участвующих в ЧМ, один раз удалось довести аж до 20, интерес у Международного олимпийского комитета остался весьма сдержанным.
Главная проблема оставалась в том, что конкуренция между сборными не развивалась, и основная зрительская аудитория была по-прежнему сосредоточена в России и Швеции. Курам на смех А дальше на мир бенди обрушилось настоящее цунами сначала в виде пандемии коронавируса, а затем в виде политических санкций против России. Отстранение нашей страны от чемпионатов мира превратило это мероприятие в нечто совсем уж маргинальное. Достаточно сказать, что, к примеру, первенство мира-2026 в финском Пори посетили 17 000 зрителей.
Речь не об одной игре, а обо всём турнире. Собрать полную 3-тысячную арену удалось дважды, когда играли Финляндия и Швеция. А вот, к примеру, матч Норвегии и США посетили всего 78 человек. Матч шведов с Нидерландами смотрели 63 человека.
Игру за бронзовые медали чемпионата мира между Норвегией и США посетили 372 зрителя. Речь, напомним, идет об элитном дивизионе первенства мира. Отсутствие денег у целого ряда ведущих сборных объяснимо - унылое зрелище не привлекает зрителей, а значит, не и серьезных спонсоров. Разговоры есть, перспектив не видно Долгое время финансовые дыры в мировом хоккее с мячом латала Россия.
А когда ее попросили вон, оказалось, что других источников попросту нет. В апреле 2026 года глава FIB Атилла Адамфи встретился в Грузии с первым вице-президентом Федерации хоккея с мячом России Евгением Иванушкиным. В первую очередь обсуждали возможность возвращения к участию в турнирах юниоров, но конкретных дат названо не было. Что касается взрослых, то отмена ближайшего чемпионата мира говорит сам за себя.
Для шведских, финских и норвежских политиков, нацеленных на военную конфронтацию с Россией, судьба хоккея с мячом не значит ничего. Так что шансов увидеть свет в конце туннеля немного. В начале XX века хоккей с мячом бурно развивался в Европе, но Первая Мировая война резко поменяла ситуацию. После конфликта началось смещение интереса в пользу канадского хоккея, которое оформилось окончательно после Второй Мировой войны.
Вполне возможно, что новая конфронтация окончательно добьет бенди, сделав из этой игры локальное увлечение немногочисленных чудаков
Бенди Международная Федерация Бенди Чемпионат Мира Финансовые Проблемы Отсутствие Перспектив
