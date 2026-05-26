Международная федерация бенди объявила о том, что в сезоне-2026/27 чемпионат мира среди сильнейших сборных не будет проводиться. Это связано с финансовыми причинами, на которые не хватает денег у ведущих сборных.

Среди зимних видов спорт а крайне мало игровых. В олимпийской программе их вообще всего два - хоккей с шайбой и керлинг. Многострадальный брат канадского хоккея ныне об Олимпиаде не помышляет, ибо вопрос стоит о его существовании в целом.

Международная федерация бенди (хоккея с мячом) заявила о том, что в сезоне-2026/27 чемпионат мира среди сильнейших сборных проводиться не будет. Это касается как мужских, так и женских команд. В пресс-релизе FIB прямо говорится о том, в чем дело: Финляндия, Норвегия и Швеция решили не участвовать в предстоящем сезоне по финансовым причинам. Юниорские, юношеские и клубные турниры чиновники надеются провести, как и ЧМ для второго дивизиона.

Основная ставка делается на Швецию, где имеется достаточное количество закрытых катков с искусственным покрытием. Однако, скорее всего, все эти первенства будут интересны исключительно самим участникам, напоминая что-то вроде российских областных футбольных турниров. И это в лучшем случае. В настоящее время FIB формирует рабочую группу для изучения будущего и подготовки предложений по международным турнирам с сезона 2027-2028 и далее.

Вопросы, которые группа будет обсуждать, включают в себя частоту проведения турниров, их местоположение, время проведения и форму турниров для развития. Всё это с целью продолжить развитие международного бенди. Откровенно говоря, всё это больше похоже на сигнал SOS. Никаких перспектив не наблюдается.

Официальные чемпионаты мира проводятся с 1957 года, и десятилетиями они были сосредоточены вокруг четверки сборных - СССР, Швеции, Финляндии и Норвегии. Лишь в 1985 году к турниру присоединились американцы, а еще шесть лет спустя канадцы, голландцы и венгры. Олимпийская мечта Распад СССР добавил несколько дополнительных сборных, однако, кроме России, замахнуться на медали смог только Казахстан. Но фактически основное соперничество продолжалось между Россией и Швецией.

В начале XXI века российские функционеры бенди предпринимали титанические усилия по расширению количества команд-участниц первенства мира, имея главной целью продвижение бенди в олимпийскую программу. Была даже идея провести ЧМ в 2014 году параллельно с Олимпиадой в Сочи, добы показать все достоинства хоккея с мячом. Но, несмотря на то, что количество сборных, участвующих в ЧМ, один раз удалось довести аж до 20, интерес у Международного олимпийского комитета остался весьма сдержанным.

Главная проблема оставалась в том, что конкуренция между сборными не развивалась, и основная зрительская аудитория была по-прежнему сосредоточена в России и Швеции. Курам на смех А дальше на мир бенди обрушилось настоящее цунами сначала в виде пандемии коронавируса, а затем в виде политических санкций против России. Отстранение нашей страны от чемпионатов мира превратило это мероприятие в нечто совсем уж маргинальное. Достаточно сказать, что, к примеру, первенство мира-2026 в финском Пори посетили 17 000 зрителей.

Речь не об одной игре, а обо всём турнире. Собрать полную 3-тысячную арену удалось дважды, когда играли Финляндия и Швеция. А вот, к примеру, матч Норвегии и США посетили всего 78 человек. Матч шведов с Нидерландами смотрели 63 человека.

Игру за бронзовые медали чемпионата мира между Норвегией и США посетили 372 зрителя. Речь, напомним, идет об элитном дивизионе первенства мира. Отсутствие денег у целого ряда ведущих сборных объяснимо - унылое зрелище не привлекает зрителей, а значит, не и серьезных спонсоров. Разговоры есть, перспектив не видно Долгое время финансовые дыры в мировом хоккее с мячом латала Россия.

А когда ее попросили вон, оказалось, что других источников попросту нет. В апреле 2026 года глава FIB Атилла Адамфи встретился в Грузии с первым вице-президентом Федерации хоккея с мячом России Евгением Иванушкиным. В первую очередь обсуждали возможность возвращения к участию в турнирах юниоров, но конкретных дат названо не было. Что касается взрослых, то отмена ближайшего чемпионата мира говорит сам за себя.

Для шведских, финских и норвежских политиков, нацеленных на военную конфронтацию с Россией, судьба хоккея с мячом не значит ничего. Так что шансов увидеть свет в конце туннеля немного. В начале XX века хоккей с мячом бурно развивался в Европе, но Первая Мировая война резко поменяла ситуацию. После конфликта началось смещение интереса в пользу канадского хоккея, которое оформилось окончательно после Второй Мировой войны.

Вполне возможно, что новая конфронтация окончательно добьет бенди, сделав из этой игры локальное увлечение немногочисленных чудаков





