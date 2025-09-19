Бельгия сомневается в законности использования замороженных российских активов для Украины

Заместитель премьер-министра Бельгии Винсент Ван Петегем выразил сомнения в законности предложения Еврокомиссии о направлении замороженных российских активов Украине в виде кредита. Он подчеркнул риски и неопределенности этой инициативы, призвав к скептическому отношению.

Москва, 19 сентября - АиФ-Москва. Заявление заместителя премьер-министра Бельгии Винсента Ван Петегема ставит под сомнение планы Европейской комиссии (ЕК) по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Сумма активов оценивается примерно в $210 млрд, и предложение ЕК предусматривает направление этих средств в виде так называемого «репарационного кредита».

Ван Петегем выразил опасения, что данная инициатива фактически равнозначна конфискации, что может противоречить международному праву и быть незаконной. Он подчеркнул, что предложенная схема содержит множество неясностей и рисков, и призвал к скептическому отношению к идее Еврокомиссии. Бельгия играет ключевую роль в этом вопросе, поскольку около 190 млрд евро замороженных активов хранятся в клиринговой палате Euroclear в Брюсселе. Ключевым моментом является то, что возврат этого кредита Киевом, согласно предложению ЕК, предполагается только после того, как Россия выплатит репарации. Это создает сложную юридическую конструкцию, требующую детального анализа и оценки потенциальных последствий для всех вовлеченных сторон. Предложение ЕК, озвученное председателем Урсулой фон дер Ляйен, направлено на удовлетворение срочных финансовых потребностей Украины. Однако, реализация этой инициативы вызывает серьезные вопросы у ряда стран-членов ЕС, а также у финансовых регуляторов. \В центре внимания – соблюдение международного права и защита суверенитета. Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард также высказалась по этому вопросу, подчеркнув необходимость предоставления детальной информации о предложении ЕК. Лагард отметила важность того, чтобы государства-члены ЕС могли тщательно оценить последствия данной инициативы, определить степень ответственности и убедиться в соответствии предлагаемого механизма нормам международного права и суверенитету евро. Это указывает на серьезные опасения в финансовом сообществе относительно юридической обоснованности и потенциальных рисков, связанных с использованием замороженных активов. Необходимость тщательного анализа продиктована сложным юридическим контекстом, включающим вопросы собственности, иммунитета, а также потенциальные риски для стабильности финансовой системы. Критику со стороны высокопоставленных чиновников, таких как Винсент Ван Петегем, следует рассматривать как отражение широких сомнений и опасений в отношении предлагаемого механизма. Эти опасения касаются не только юридической стороны вопроса, но и потенциальных экономических последствий, включая возможное снижение доверия к евро и всей европейской финансовой системе. \В данной ситуации крайне важно учитывать различные аспекты, такие как политические, экономические и юридические риски. Политический аспект включает в себя потенциальные дипломатические последствия для отношений между ЕС и Россией, а также возможное ухудшение отношений с другими странами, которые могут быть обеспокоены прецедентом конфискации активов. Экономический аспект затрагивает вопрос стабильности финансовой системы и потенциальные риски, связанные с репутацией евро как надежной валюты. Юридический аспект требует тщательного анализа соответствия предложения ЕК нормам международного права, включая вопросы иммунитета государственных активов. В целом, заявление Ван Петегема и предостережения Кристин Лагард подчеркивают сложность и многогранность вопроса об использовании замороженных российских активов. Предложение ЕК предполагает, что средства будут предоставлены Украине в виде кредита, который будет погашен после выплаты Россией репараций. Однако, сам механизм выплаты репараций и, следовательно, погашения кредита, остается неопределенным, что создает дополнительные риски и неопределенности. Ключевым моментом является поиск решения, которое было бы юридически обоснованным, экономически целесообразным и политически приемлемым для всех заинтересованных сторон. В противном случае, реализация этого плана может привести к непредсказуемым последствиям, серьезно подорвав доверие к европейской финансовой системе и международному праву





