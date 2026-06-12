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Белый, синий и красный цвета украсили небоскреб в честь Дня России

Celebrations News

Белый, синий и красный цвета украсили небоскреб в честь Дня России
День РоссииКрасный ЦветБелый Цвет
📆6/12/2026 6:13 PM
📰Vedomosti
20 sec. here / 19 min. at publisher
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Фасад небоскреба высотой 828 м, представляющегося светодиодным экраном площадью более 32 000 кв м, окрасился в белый, синий и красный цвета вечером 12 июня. Акция была приурочена к празднованию Дня России.

Фасад небоскреб а высотой 828 м, представляющегося светодиодным экраном площадью более 32 000 кв м, окрасился в белый, синий и красный цвет а вечером 12 июня. Акция была приурочена к празднованию Дня России.

В Кремле награждались золотые медали Героя Труда и Государственные премии за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в правозащитной и благотворительной деятельности. Глава государства также поздравил россиян в нашей стране. На фото: люди в Екатеринбурге на акции «Хором славим Россию и город! » в Историческом сквере, приуроченной к празднованию Дня России

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