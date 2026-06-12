Белый, синий и красный цвета украсили небоскреб в честь Дня России

Фасад небоскреба высотой 828 м, представляющегося светодиодным экраном площадью более 32 000 кв м, окрасился в белый, синий и красный цвета вечером 12 июня. Акция была приурочена к празднованию Дня России.

Фасад небоскреб а высотой 828 м, представляющегося светодиодным экраном площадью более 32 000 кв м, окрасился в белый, синий и красный цвет а вечером 12 июня. Акция была приурочена к празднованию Дня России.

В Кремле награждались золотые медали Героя Труда и Государственные премии за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в правозащитной и благотворительной деятельности. Глава государства также поздравил россиян в нашей стране. На фото: люди в Екатеринбурге на акции «Хором славим Россию и город! » в Историческом сквере, приуроченной к празднованию Дня России





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

День России Красный Цвет Белый Цвет Синий Цвет Небоскреб Красочные Цвета Красочные Акценты Красочные Подсветки Красочные Подсветки На Небоскребе Красочные Подсветки На Здании Красочные Подсветки На Здании В Честь Дня Росс Красочные Подсветки На Здании В Честь Праздник Красочные Подсветки На Здании В Честь Праздник Красочные Подсветки На Здании В Честь Праздник Красочные Подсветки На Здании В Честь Праздник Красочные Подсветки На Здании В Честь Праздник Красочные Подсветки На Здании В Честь Праздник

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Пригожин заявил о 32 000 вернувшихся из зоны спецоперации осужденныхПосле окончания действия контракта с ЧВК «Вагнер» домой из зоны специальной военной операции вернулись 32 000 ранее осужденных, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. Комментарий бизнесмена опубликован в Telegram-канале его пресс-службы.

Read more »

Какое-то ну очень странное предложение от саудовского клуба: дают всего лишь 12 млн евро за звезду «Ливерпуля»🤯 Какое-то ну очень странное предложение от саудовского клуба: дают всего лишь 12 млн евро за звезду «Ливерпуля» Неужели у шейхов закончились деньги? 🤷‍♂️

Read more »

«Лацио» — «Салернитана»: когда матч Серии А, кто фаворит, на кого ставить12 апреля состоится матч 32-го тура Серии А «Лацио» — «Салернитана».

Read more »

«Лацио» — «Салернитана»: во сколько начало матча Серии А, какие прогнозы и ставки12 апреля состоится матч 32-го тура Серии А «Лацио» — «Салернитана».

Read more »

Джейпи Нил: «Попросил арбитра подписать красную карточку, чтобы положить ее к сувенирам»Матч 12-го тура закончился со счетом 32:20 в пользу казанцев.

Read more »

Жильцы более 32 000 квартир в ФРГ подверглись выселениюЧисло квартир, жильцы которых были принудительно выселены, с 2023 по 2024 год выросло в Германии с 30 000 до 32 000, сообщил Минюст ФРГ в ответ на запрос Левой партии.

Read more »