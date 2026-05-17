Head Topics

Белорусский губернатор поблагодарил медиков за помощь детям в Белгородской области

Общество News

Белорусский губернатор поблагодарил медиков за помощь детям в Белгородской области
БелгородБПЛАДроны
📆5/17/2026 5:12 PM
📰aifonline
58 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 68%

В детской областной клинической больнице Белгорода продолжают проходить лечение шестеро несовершеннолетних пациентов с травмами, полученными при обстрелах и взрывах. По словам врио губернатора Александра Шуваева, все они находятся в стабильном состоянии, и переводить их в столичные клиники нет необходимости.

Москва, 17 мая - АиФ-Москва. В детской областной клинической больнице Белгород а продолжают проходить лечение шестеро несовершеннолетних пациентов с травмами, полученными при обстрелах и взрывах. По словам врио губернатора Александра Шуваев а, все они находятся в стабильном состоянии, и переводить их в столичные клиники нет необходимости.

Трое детей поступили накануне. Среди пациентов — 3-летняя Алиса, пострадавшая при атаке беспилотника на жилой дом, и 14-летний Максим, раненный во время взрыва в Шебекино. Оба уже перенесли операции, их состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. Медики фиксируют улучшения у остальных пострадавших.

Девочку Елизавету из Краснояружского округа, которой после осколочных ранений установили аппарат Илизарова, уже завтра переведут в реабилитационное отделение. Также в удовлетворительном состоянии находятся двое братьев из Шебекинского округа и девочка Варвара, которая проходит лечение после баротравмы.

"Поговорил с врачами. Детям оказывают всю необходимую помощь, некоторые уже готовятся к выписке. Перевода в Москву не требуется", — написал Шуваев в своём Telegram-канале. Всего с начала боевых действий белгородская больница приняла 267 детей с ранениями, 37 из них поступили в текущем году.

Шуваев поблагодарил медиков за работу и пожелал юным пациентам скорейшего выздоровления. Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский БПЛА атаковал грузовик, в результате чего погиб находившийся за рулем мужчина

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Белгород БПЛА Дроны Шуваев

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-17 20:12:54