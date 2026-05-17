Москва, 17 мая - АиФ-Москва. В детской областной клинической больнице Белгород а продолжают проходить лечение шестеро несовершеннолетних пациентов с травмами, полученными при обстрелах и взрывах. По словам врио губернатора Александра Шуваев а, все они находятся в стабильном состоянии, и переводить их в столичные клиники нет необходимости.

Трое детей поступили накануне. Среди пациентов — 3-летняя Алиса, пострадавшая при атаке беспилотника на жилой дом, и 14-летний Максим, раненный во время взрыва в Шебекино. Оба уже перенесли операции, их состояние оценивается как стабильное, средней тяжести. Медики фиксируют улучшения у остальных пострадавших.

Девочку Елизавету из Краснояружского округа, которой после осколочных ранений установили аппарат Илизарова, уже завтра переведут в реабилитационное отделение. Также в удовлетворительном состоянии находятся двое братьев из Шебекинского округа и девочка Варвара, которая проходит лечение после баротравмы.

"Поговорил с врачами. Детям оказывают всю необходимую помощь, некоторые уже готовятся к выписке. Перевода в Москву не требуется", — написал Шуваев в своём Telegram-канале. Всего с начала боевых действий белгородская больница приняла 267 детей с ранениями, 37 из них поступили в текущем году.

Шуваев поблагодарил медиков за работу и пожелал юным пациентам скорейшего выздоровления. Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский БПЛА атаковал грузовик, в результате чего погиб находившийся за рулем мужчина





