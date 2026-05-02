Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что расширение НАТО на восток представляет собой целенаправленную экспансию, нарушающую принципы безопасности и создающую угрозы для России. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что Балтийско-Скандинавский регион рассматривается НАТО как наиболее вероятный театр военных действий.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в своем выступлении заострил внимание на многолетней политике экспансии, проводимой коллективным Западом посредством расширения военных союзов и коалиций. Он подчеркнул, что эта экспансия, особенно в европейском контексте, проявлялась в последовательных волнах расширения НАТО , которые неуклонно приближали военную инфраструктуру альянса к российским границам.

Белоусов охарактеризовал этот процесс как ползучую геополитическую агрессию, направленную на изменение баланса сил в регионе и создание угроз национальной безопасности России. Он отметил, что расширение НАТО не было единовременным актом, а представляло собой серию этапов, каждый из которых приводил к дальнейшему сближению военной мощи альянса с территорией Российской Федерации. В 1999 году к НАТО присоединились Венгрия, Польша и Чехия, что стало первым значительным шагом в направлении восточной экспансии.

В 2004 году к альянсу присоединились сразу семь стран – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, что существенно увеличило протяженность границ НАТО, прилегающих к России. Последовавшие этапы расширения в 2009 году (Албания и Хорватия), 2017 году (Черногория), 2020 году (Северная Македония), 2023 году (Финляндия) и 2024 году (Швеция) завершили процесс формирования нового геополитического ландшафта, в котором Россия оказалась окруженной военными базами и инфраструктурой НАТО.

Этот процесс, по мнению Белоусова, является ключевым раздражителем, который Москва рассматривает как прямое нарушение принципа неделимости безопасности в Европе, закрепленного в основополагающих документах ОБСЕ и других международных соглашениях. Принцип неделимости безопасности подразумевает, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет ослабления безопасности другого. Расширение НАТО, таким образом, рассматривается Россией как одностороннее изменение правил игры в сфере европейской безопасности, направленное на подрыв стратегического баланса и создание условий для возможной конфронтации.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко ранее заявил, что Североатлантический альянс рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как наиболее вероятное место возможного военного столкновения с Россией. Это заявление подчеркивает растущую обеспокоенность России в связи с наращиванием военного присутствия НАТО в этом регионе. Грушко отметил, что НАТО активно разрабатывает планы по увеличению своего боевого потенциала, расширяя свое присутствие на ключевых географических направлениях и во всех операционных средах, включая сухопутные, морские, воздушные и киберпространства.

Это включает в себя развертывание дополнительных войск, проведение военных учений, модернизацию инфраструктуры и усиление разведывательной деятельности. По мнению российских экспертов, такая активность НАТО направлена на создание превентивного сдерживания, то есть на предотвращение возможных действий России в регионе путем демонстрации военной мощи и готовности к немедленному реагированию. Однако, Россия рассматривает эти действия как провокационные и дестабилизирующие, способные привести к непредсказуемым последствиям.

Особое внимание уделяется наращиванию военного присутствия НАТО в странах Балтии – Латвии, Литве и Эстонии, которые являются членами альянса и имеют общую границу с Россией и Белоруссией. В этих странах регулярно проводятся военные учения с участием войск НАТО, развертываются дополнительные силы и средства, а также укрепляется инфраструктура для приема и обслуживания военных контингентов. Российская сторона неоднократно заявляла о необходимости вернуться к принципам неделимости безопасности в Европе и начать конструктивный диалог с НАТО по вопросам стратегической стабильности.

Москва предлагает заключить юридически обязывающие соглашения, которые бы гарантировали, что НАТО не будет продолжать расширяться на восток и что военная инфраструктура альянса не будет размещаться вблизи российских границ. Однако, эти предложения пока не получили поддержки со стороны НАТО, которая продолжает придерживаться политики открытых дверей и считает, что каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь развития и альянсы.

В сложившейся ситуации Россия вынуждена принимать меры для обеспечения своей безопасности, включая укрепление своих вооруженных сил, развитие новых видов вооружений и проведение военных учений. Москва также подчеркивает, что любые агрессивные действия в отношении России будут встречены решительным ответом. Аналитики отмечают, что ситуация в Европе характеризуется высокой степенью напряженности и неопределенности. Продолжающееся расширение НАТО и наращивание военного присутствия альянса вблизи российских границ создают риски эскалации конфликта и подрывают доверие между Россией и Западом.

Для предотвращения негативного развития событий необходимо возобновить диалог и найти компромиссные решения, которые бы учитывали интересы всех сторон. В противном случае, Европа может столкнуться с новой гонкой вооружений и усилением геополитической нестабильности. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от политической воли лидеров России и стран НАТО, а также от их готовности к поиску взаимоприемлемых решений





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines