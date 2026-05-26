Белоруссия: Лукашенко о готовности Молдавии стать частью другого государства

Белоруссия: Лукашенко о готовности Молдавии стать частью другого государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с ужасом воспринимает информацию о готовности Молдавии стать частью другого государства. Он назвал объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции и выдвинул несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения о намерениях Молдавии стать частью другого государства приводят его в ужас, передает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал.

Мы очень часто последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Откровенно скажу, я как человек влюбленный в вашу страну, с ужасом это слышу и воспринимаю, — сказал, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.

Она также назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан.

Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.

Белоруссия Александр Лукашенко Готовность Молдавии Стать Частью Другого Госуд Объединение С Румынией Ускоренная Евроинтеграция Жесткие Условия Для Формального Начала Перегов

 

