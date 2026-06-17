Белорусская федерация футбола официально обратилась к руководству ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть инцидент с атакой украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой в Брянской области России. В результате погибли и пострадали дети. БФФ направила письма президентам международных организаций, собери всю информацию и ожидает реакции. Дальнейшие шаги зависят от результата рассмотрения запроса.

Белорусская федерация футбола (БФФ) официально обратилась к руководству Международной федерации футбола ( ФИФА ) и Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ). Обращение стало реакцией на трагический инцидент, произошедший в Брянской области России, где беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанёс удар по автобусу, перевозившему детскую футбольную команду из Белоруссии.

В результате нападения погибли и пострадали дети и сопровождающие лица. Федерация подтвердила, что направила официальные письма президентам ФИФА и УЕФА, в которых подробно информировала о случившемся. В сообщении подчёркивается, что Белоруссия тщательно собирает информацию о происшествии и ожидает реакции от международных спортивных организаций. Дальнейшие действия будут зависеть от результатов рассмотрения данного запроса в штаб-квартирах мирового и европейского футбола.

Представители БФФ выразили соболезнования семьям погибших и пострадавших, отметив, что ситуация держится на особом контроле. Напомним, юная команда из города Гомеля следовала на отдых в Геленджик, когда стала жертвой атаки. Этот инцидент вызвал большую обеспокоенность в белорусском футбольном сообществе и поднял вопросы о безопасности спортсменов в условиях текущего конфликта. Ожидается, что международные федерации вынесут официальное осуждение данного акта насилия и, возможно, рассмотрят вопрос о дополнительных мерах безопасности для международных молодёжных соревнований.

Белорусская сторона настаивает на беспристрастном и всестороннем расследовании, а также на привлечении виновных к ответственности. Инцидент подчёркивает уязвимость спортивных делегаций в регионах, находящихся в зоне военных действий, и требует скоординированного ответа со стороны мирового спортивного сообщества. В настоящее время ожидается, что ФИФА и УЕФА подготовят официальные заявления и, возможно, инициируют экстренные консультации с национальными федерациями участвующих стран.

På den här sidan vill vi belysa vikten av att internationella idrottsorganisationer står upp för skydd av unga idrottare oavsett politiska eller geografiska förhållanden. Detta kan få långtgående konsekvenser för hur framtida turneringar och evenemang planeras i regioner med säkerhetsrisker. Белорусская федерация футбола продолжает monitors the situation and will keep the international community informed about all developments





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