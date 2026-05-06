Head Topics

Белорусские дилеры снизили цены на Chery Arrizo 6, привлекая российских покупателей

Автомобили News

Белорусские дилеры снизили цены на Chery Arrizo 6, привлекая российских покупателей
Chery Arrizo 6Цена На АвтомобилиАвтомобильный Рынок Белоруссии
📆5/6/2026 4:11 PM
📰lentaruofficial
62 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 45% · Publisher: 63%

Белорусские дилеры снизили цены на седан Chery Arrizo 6, что вызвало интерес среди российских покупателей. Автомобиль доступен в единственной комплектации с атмосферным двигателем и вариатором. В Белоруссии наблюдается высокий спрос на автомобили, включая модели, которые не предлагаются в России.

Белорусские дилеры снизили цены на седан Chery Arrizo 6 , что вызвало значительный интерес среди покупателей. В настоящее время доступен только один вариант модели — с атмосферным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л. с. и клиноременным вариатором.

Автомобиль отличается внушительными габаритами: его длина составляет 4644 мм, ширина — 1814 мм, а высота — 1493 мм, что делает его крупнее, чем популярная Lada Vesta. Интересно, что в России Chery Arrizo 6 вообще не предлагается, в то время как в Белоруссии он доступен по сниженной цене. В комплектации Comfort автомобиль оснащен отделкой салона экокожей, обогревом передних сидений, круиз-контролем, бесключевым доступом, электроприводом стояночного тормоза, камерой заднего вида и экраном медиасистемы диагональю 10,25 дюйма.

Ранее, при старте продаж зимой, цена на этот автомобиль составляла 59 900 BYN, но сейчас она снижена до 48 900 BYN, что эквивалентно 1 330 000 ₽. Покупатели также получают 99-процентную скидку на нулевое техническое обслуживание. Для сравнения, в России за сопоставимую сумму можно приобрести седан Lada Iskra, который в базовой комплектации стоит от 1 249 000 ₽, но за вариант с вариатором дилеры запросят минимум 1 469 000 ₽.

Стоит отметить, что в Белоруссии наблюдается настоящий наплыв российских покупателей, которые активно скупают автомобили. Популярные модели находят новых владельцев практически мгновенно, что свидетельствует о высоком спросе на автомобильный рынок в стране

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lentaruofficial /  🏆 5. in RU

Chery Arrizo 6 Цена На Автомобили Автомобильный Рынок Белоруссии Российские Покупатели Lada Iskra

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chery представила в РФ более доступную версию Arrizo 8Chery представила в РФ более доступную версию Arrizo 8Компания Chery расширила линейку комплектаций седана Arrizo 8 новой базовой версией, которая получила менее мощный двигатель и лишилась части опций. Об этом 27 мая сообщает портал «Китайские автомобили».В новой комплектации Comfort автомобиль стоит от 2,8 млн рублей, что на 150 тыс.
Read more »

Chery пересмотрела комплектации седана Arrizo 8 в РФChery пересмотрела комплектации седана Arrizo 8 в РФКомпания Chery пересмотрела линейку комплектаций седана Arrizo 8 в России. Теперь модель доступна в трех версиях исполнения, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 24 июля.Прежде автомобиль был доступен в четырех версиях Comfort, Prestige, Ultimate и Ultimate SE.
Read more »

Седан Chery Arrizo 8 получил новые комплектации в РоссииСедан Chery Arrizo 8 получил новые комплектации в РоссииКитайская компания Chery пересмотрела линейку комплектаций седана Arrizo 8 в России, сообщает пресс-служба бренда.
Read more »

Chery обновит свой популярный кроссовер для РоссииChery обновит свой популярный кроссовер для РоссииАвтокомпания Chery представит в России рестайлинговый Chery Tiggo 4 Pro. Об этом пишет портал Quto.ru.
Read more »

Седан Chery Arrizo 8 получит новую дорогую комплектацию в РоссииСедан Chery Arrizo 8 получит новую дорогую комплектацию в РоссииКитайский седан Chery Arrizo 8 получит новую топовую комплектацию в России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».
Read more »

Китайский автоконцерн представил летающий автомобильКитайский автоконцерн представил летающий автомобильКитайская автомобильная компания Chery представила летающий автомобиль в рамках Глобальной инновационной конференции Chery 2024. Об этом сообщило издание IThome
Read more »



Render Time: 2026-05-06 19:13:37