Белорусские дилеры снизили цены на Chery Arrizo 6, привлекая российских покупателей

Белорусские дилеры снизили цены на седан Chery Arrizo 6, что вызвало интерес среди российских покупателей. Автомобиль доступен в единственной комплектации с атмосферным двигателем и вариатором. В Белоруссии наблюдается высокий спрос на автомобили, включая модели, которые не предлагаются в России.

Белорусские дилеры снизили цены на седан Chery Arrizo 6 , что вызвало значительный интерес среди покупателей. В настоящее время доступен только один вариант модели — с атмосферным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л. с. и клиноременным вариатором.

Автомобиль отличается внушительными габаритами: его длина составляет 4644 мм, ширина — 1814 мм, а высота — 1493 мм, что делает его крупнее, чем популярная Lada Vesta. Интересно, что в России Chery Arrizo 6 вообще не предлагается, в то время как в Белоруссии он доступен по сниженной цене. В комплектации Comfort автомобиль оснащен отделкой салона экокожей, обогревом передних сидений, круиз-контролем, бесключевым доступом, электроприводом стояночного тормоза, камерой заднего вида и экраном медиасистемы диагональю 10,25 дюйма.

Ранее, при старте продаж зимой, цена на этот автомобиль составляла 59 900 BYN, но сейчас она снижена до 48 900 BYN, что эквивалентно 1 330 000 ₽. Покупатели также получают 99-процентную скидку на нулевое техническое обслуживание. Для сравнения, в России за сопоставимую сумму можно приобрести седан Lada Iskra, который в базовой комплектации стоит от 1 249 000 ₽, но за вариант с вариатором дилеры запросят минимум 1 469 000 ₽.

Стоит отметить, что в Белоруссии наблюдается настоящий наплыв российских покупателей, которые активно скупают автомобили. Популярные модели находят новых владельцев практически мгновенно, что свидетельствует о высоком спросе на автомобильный рынок в стране





