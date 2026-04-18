Беларусь выстраивает диалог с США, сохраняя союзнические обязательства перед Россией и Китаем

📆4/18/2026 6:17 AM
📰Известия
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что диалог с Соединенными Штатами не направлен против России и Китая, подчеркнув приверженность союзническим обязательствам. В интервью RT глава государства также упомянул о возможных крупных сделках с США и обсуждении украинского вопроса.

Беларусь , следуя своему многовекторному внешнеполитическому курсу, активно развивает диалог с Соединенными Штатами Америки, при этом подчеркивая, что эти контакты не направлены против Российской Федерации и Китай ской Народной Республики. Об этом 18 апреля заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Глава белорусского государства особо отметил, что в периоды, когда Беларусь сталкивалась с ограничительными мерами, введенными Соединенными Штатами и рядом европейских стран, именно Россия и Китай оказали ей существенную поддержку, укрепив тем самым доверие и надежность этих партнерских отношений. Александр Лукашенко твердо заверил, что Беларусь неуклонно придерживается своих союзнических обязательств перед Российской Федерацией и не намерена выстраивать свою внешнюю политику таким образом, чтобы это наносило ущерб существующим двусторонним отношениям. «Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут», — откровенно высказался белорусский президент, демонстрируя прагматичный подход к международным отношениям и полную осведомленность о возможных подводных камнях. Следует отметить, что диалог между Беларусью и США развивается по нескольким ключевым направлениям. Одним из таких направлений является обсуждение украинского вопроса. Планируется, что в октябре 2026 года в Минске состоится встреча американской делегации с белорусскими депутатами, в рамках которой будет подробно рассмотрена текущая ситуация на Украине и возможные пути урегулирования конфликта. Ранее, Александр Лукашенко уже давал понять о возможности заключения крупной сделки с США и даже о потенциальной встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Так, 19 марта специальный представитель Трампа по Беларуси Джон Коул сообщил, что в ходе его встречи с белорусским президентом обсуждался вопрос о возможном визите Лукашенко в Вашингтон. На следующий день после этого заявления, белорусский лидер сообщил о подготовке к «большой сделке» с Дональдом Трампом, который, по словам Лукашенко, предложил ему встретиться для обсуждения этой сделки во Флориде. В рамках той же дискуссии, Александр Лукашенко также озвучил готовность продать Соединенным Штатам рудник стоимостью 3 миллиарда долларов, что свидетельствует о стремлении Беларуси к расширению экономического сотрудничества и поиску новых рынков для своих ресурсов. Таким образом, Беларусь демонстрирует готовность к конструктивному диалогу с различными международными партнерами, сохраняя при этом приверженность своим стратегическим альянсам и национальным интересам, выстраивая при этом сбалансированную и прагматичную внешнюю политику. Активное взаимодействие на различных уровнях, от межпарламентских связей до потенциальных экономических сделок, подчеркивает стремление Минска к укреплению своего положения на международной арене и поиску взаимовыгодных решений актуальных глобальных вызовов. Этот многоплановый подход позволяет Беларуси диверсифицировать свои внешние связи и обеспечивать свою безопасность и устойчивое развитие в условиях меняющегося мирового порядка

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Бывший президент Эквадора поздравил RT с 15-летиемБывший президент Эквадора поздравил RT с 15-летиемЭкс-президент Эквадора Рафаэль Корреа в поздравлении RT с 15-летием отметил уровень журналистики телеканала, заявив, что Латинской Америке нужны такие альтернативные источники информации, как RT.
Read more »

Instagram заблокировал аккаунт телеканала RT DocumentaryInstagram заблокировал аккаунт телеканала RT DocumentaryInstagram заблокировал аккаунт RT Documentary, сотрудники пытаются выяснить причину, сообщает телеканал RT. РИА Новости, 14.12.2020
Read more »

Симоньян высказалась об исследовании успеха RT Центром анализа европейской политикиСимоньян высказалась об исследовании успеха RT Центром анализа европейской политикиГлавный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала материал Центра анализа европейской политики, в котором говорится об успехах и популярности RT, а также рассказывается о блокировке каналов RT DE.
Read more »

YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции RTYouTube заблокировал новый канал немецкой редакции RTYouTube заблокировал новый канал немецкой редакции RT — RT auf Sendung. Об этом сообщается в телеграм-канале RT на русском.
Read more »

Объявлена программа фестиваля «RT.Док: Время наших героев» в ДагестанеОбъявлена программа фестиваля «RT.Док: Время наших героев» в ДагестанеRT объявил программу II Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» в Дагестане.
Read more »

Симоньян рассказала о будущем RT за рубежомСимоньян рассказала о будущем RT за рубежомГлавред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала о будущем RT за рубежом.
Read more »



