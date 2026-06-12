Бекхэм: "Мessi лучше бьет штрафные"

Бекхэм, бывший полузащитник "Реала", высказался о талантах Месси и Лео Месси, отметив, что испанский форвард бьет штрафные лучше него. Он также поделился планами команды в Майами и планами по привлечению лучших игроков со всего мира.

Бекхэм сказал, что Месси бьет штрафные лучше него: "Но хотелось бы думать, что Лео выберет меня. У него исключительный талант, он реализует то, что задумывает" – У вашего игрока Лионеля Месси на счету 66 голов со штрафных, а у вас – 65.

Кто лучше исполняет штрафные? – Конечно, я должен выбрать Лео. Но мне бы хотелось думать, что Лео ответил бы, что я. Лео – один из тех игроков, которые если что-то задумают, то реализуют это, настолько у него исключительный талант.

Мы хотим продолжать укреплять команду, завоевывать новые чемпионские титулы, привлекать лучших игроков со всего мира и развивать местные таланты через систему академий. Это одна из самых важных вещей для меня в Майами и для будущего футбола в Америке, – сказал бывший полузащитник "Реала". Бартомеу о Месси: "Его уход – историческая ошибка, финансовые проблемы "Барсы" были отчасти связаны с его отсутствием.

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