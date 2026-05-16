Безопасность и риски при использовании банкоматов вне своей банковской сети

📆5/16/2026 7:50 AM
📰lifenews_ru
Обратите внимание на дополнительный риск из-за использования уличных банкоматов, особенно в плохо освещённых местах. Перед использованием терминала рекомендуем внимательно осмотреть его для проверки на наличие следов вмешательства, шатких элементов или посторонних деталей.

Использование банкоматов вне своей банковской сети может привести к дополнительным комиссиям и рискам безопасности.

Об этом агентству 'Прайм' рассказал менеджер по работе с банкоматными системами, Анисимов. Анисимов рекомендовал снимать наличные преимущественно в банкоматах собственного банка, особенно если они размещены в отделениях или охраняемых зонах. Дополнительные расходы могут возникнуть при использовании устройств сторонних банков. В таких случаях списываются комиссии как со стороны владельца банкомата, так и по тарифам обслуживающего банка.

Перед снятием крупных сумм специалист советует заранее проверять условия в мобильном приложении, чтобы избежать неожиданных списаний. Особое внимание, по словам эксперта, стоит уделять банкоматам в местах массового скопления людей — аэропортах, торговых центрах и туристических зонах. Там пользователи чаще торопятся и могут не заметить комиссии. Отдельный риск представляют уличные банкоматы, особенно расположенные в плохо освещённых местах.

На них могут устанавливаться устройства для считывания данных карт. Перед использованием рекомендуется внимательно осмотреть терминал: любые следы вмешательства, шаткие элементы или посторонние детали могут быть признаком скимминга. Накопление наличных 'про запас' не имеет практического смысла при отсутствии рисков с банковской системой или технических сбоев

