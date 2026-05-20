Безопасность в жилом помещении за городом: эксперт Дмитрий Бондарь (часть 1)

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил россиянам о мерах безопасности, которые стоит принять перед отъездом в отпуск или на дачу.

По его словам, владельцам квартир с газоснабжением необходимо перекрывать вентили даже при кратковременном отсутствии, поскольку это напрямую связано с безопасностью жильцов дома. Специалист также рекомендовал отключать подачу горячей и холодной воды, чтобы минимизировать риск протечек и затопления соседей. Если нет возможности полностью обесточить квартиру из-за работающего холодильника или сигнализации, следует хотя бы отключить от сети остальные электроприборы. Особое внимание Бондарь посоветовал уделить накопительным водонагревателям, которые без воды или давления могут перегреться и выйти из строя.

Кроме того, эксперт рекомендовал заранее проверить батарейки в датчиках дыма, так как разряженное устройство способно начать подавать громкие сигналы, что может обеспокоить соседей и привести к вызову экстренных служб. В то же время эксперт Антон Палюлин в беседе с RT предупредил об ответственности за выбрасывание мусора с балкона. По его словам, подобные действия могут повлечь штрафы по нескольким статьям КоАП РФ, а в отдельных случаях — административный арест.

Юрист отметил, что при систематических нарушениях соседи вправе обратиться в суд с требованием прекратить противоправные действия и компенсировать моральный вред. Для привлечения нарушителя к ответственности потребуется фиксация нарушений с помощью видео, свидетельских показаний или актов управляющей компании.





