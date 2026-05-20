Head Topics

Безопасность в жилом помещении за городом: эксперт Дмитрий Бондарь (часть 1)

Вместе С Семьей News

Безопасность в жилом помещении за городом: эксперт Дмитрий Бондарь (часть 1)
Загородный ОтдыхБезопасность ЖилищаЖКХ
📆5/20/2026 9:56 AM
📰aifonline
75 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 50% · Publisher: 68%

Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил россиянам о мерах безопасности, которые стоит принять перед отъездом в отпуск или на дачу.

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил россиянам о мерах безопасности, которые стоит принять перед отъездом в отпуск или на дачу.

По его словам, владельцам квартир с газоснабжением необходимо перекрывать вентили даже при кратковременном отсутствии, поскольку это напрямую связано с безопасностью жильцов дома. Специалист также рекомендовал отключать подачу горячей и холодной воды, чтобы минимизировать риск протечек и затопления соседей. Если нет возможности полностью обесточить квартиру из-за работающего холодильника или сигнализации, следует хотя бы отключить от сети остальные электроприборы. Особое внимание Бондарь посоветовал уделить накопительным водонагревателям, которые без воды или давления могут перегреться и выйти из строя.

Кроме того, эксперт рекомендовал заранее проверить батарейки в датчиках дыма, так как разряженное устройство способно начать подавать громкие сигналы, что может обеспокоить соседей и привести к вызову экстренных служб. В то же время эксперт Антон Палюлин в беседе с RT предупредил об ответственности за выбрасывание мусора с балкона. По его словам, подобные действия могут повлечь штрафы по нескольким статьям КоАП РФ, а в отдельных случаях — административный арест.

Юрист отметил, что при систематических нарушениях соседи вправе обратиться в суд с требованием прекратить противоправные действия и компенсировать моральный вред. Для привлечения нарушителя к ответственности потребуется фиксация нарушений с помощью видео, свидетельских показаний или актов управляющей компании. Ранее россиянам сказали, как получить перерасчёт ЖКУ за время присутствия на даче

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Загородный Отдых Безопасность Жилища ЖКХ Штрафы Журналистика

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-20 12:55:53