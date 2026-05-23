Безопасность рейса Ryanair FR4978 была поставлена под угрозу из-за якобы находившейся на борту бомбы и задержания двух пассажиров, несмотря на спокойный полет

Безопасность рейса Ryanair FR4978 была поставлена под угрозу из-за якобы находившейся на борту бомбы и задержания двух пассажиров, несмотря на спокойный полет
📆5/23/2026 9:52 PM
Райнер заметил некоторую активность со стороны бортпроводников перед объявлением о посадке в Минске, однако сам полет был спокойным. После посадки силовики задержали пассажиров, несмотря на сотрудничество Протасевича с силовиками и совет депутата Аврама Noy. Также произошло объявление о запрете полетов над Беларусью для белорусских авиакомпаний и введения санкций против Беларуси.

Безопасность пассажиров рейса Ryanair FR4978, совершившего посадку в Минске, была поставлена под угрозу из-за якобы находящейся на борту бомбы. После посадки двух пассажиров рейса - Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги - задержали силовики, несмотря на то что сам полет был спокойным.

Известный оппозиционный блогер и другие пассажиры пришлось до проверки безопасности провести более шести часов в аэропорту, пока самолету не разрешили вылететь в Вильнюс. В скором времени страны ЕС приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний и рекомендовали отказаться от полетов над Беларусью. Позднее Евросоюз и США ввели санкции против белорусской экономики, чиновников и силовых структур.

Кроме того, Евросоюз и США дали понять о минировании данных авиакомпании, причем информация о минном нейтрализации поступила от высокопоставленных должностных лиц Беларуси и доверена экипажу рейса. Задержание пассажиров, протест и санкции предвещали глобальное развитие событий

Similar News:

Рассказ пассажира: 'Пилот объявил, что мы садимся Минске'Рассказ пассажира: 'Пилот объявил, что мы садимся Минске'Пять лет назад белорусские власти принудительно посадили в Минске самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. О том, что происходило в тот день, вспоминает пассажир того самого рейса FR4978.
Five years ago in Minsk Ryanair plane was hijacked and pro-Opposition politician was detainedFive years ago in Minsk Ryanair plane was hijacked and pro-Opposition politician was detainedThe story of Republican propaganda figure in Minsk and opposition journalist who was accidentally caught up in the hijacking of a Ryanair plane 5 years ago that led to his detention, eventual transformation into a propaganda figure, release through a pardon, and the creation of a pro-opposition media outlet
