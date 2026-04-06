Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией вступит в силу 11 мая

📆4/6/2026 8:28 AM
📰Известия
Россия и Саудовская Аравия вводят безвизовый режим: граждане смогут находиться в стране до 90 дней в году. МИД РФ сообщает о деталях соглашения, вступающего в силу с 11 мая. Кроме того, Россия ведет переговоры о безвизе с другими странами.

Соглашение между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований вступает в силу с 11 мая. Об этом стало известно 6 апреля из официального сообщения Министерства иностранных дел Российской Федерации. Данное соглашение открывает новые возможности для граждан обеих стран, упрощая процесс посещения и укрепляя сотрудничество в различных сферах.

Согласно заявлению МИД РФ, граждане Российской Федерации теперь смогут въезжать и находиться на территории Саудовской Аравии без виз, при условии, что общий срок пребывания не превысит 90 дней в течение одного календарного года. Важно отметить, что данное послабление не распространяется на лиц, планирующих осуществлять трудовую деятельность, получать образование или постоянно проживать на территории королевства. Для таких целей по-прежнему потребуется получение соответствующих виз. Кроме того, сохраняется визовый режим для совершения паломничества, что связано со спецификой религиозных традиций и правил Саудовской Аравии.\Данное событие является важным шагом в развитии двусторонних отношений между Россией и Саудовской Аравией. Отмена визовых требований способствует увеличению туристического потока, развитию деловых связей и культурному обмену между странами. Это также открывает новые возможности для российских граждан, желающих познакомиться с культурой и традициями Саудовской Аравии, а также для саудовских граждан, заинтересованных в посещении России. Наряду с этим, МИД РФ продолжает активную работу по расширению географии безвизового режима. Ранее стало известно о продлении безвизового режима с Китаем, что является значительным фактором привлечения российских туристов. Министр экономического развития РФ Максим Решетников 2 апреля сообщил о ведущихся переговорах по отмене визового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. Кроме того, рассматривается возможность введения группового безвизового режима с Индией и Вьетнамом. Эти инициативы направлены на дальнейшее упрощение въезда иностранных граждан в Россию и способствуют росту туристической отрасли, что подтверждается увеличением потока иностранных туристов за последние два года. По словам Решетникова, турпоток вырос в полтора раза, достигнув отметки в 5,6 миллионов человек. Это свидетельствует об успешности предпринимаемых мер по привлечению иностранных гостей и создает благоприятные условия для развития экономики страны.\Расширение безвизового режима является частью более масштабной стратегии по укреплению международных связей России и диверсификации направлений въездного туризма. Упрощение визовых формальностей, безусловно, делает путешествия более доступными и привлекательными для граждан других стран. Помимо Саудовской Аравии и Китая, Россия активно работает над развитием отношений и в других регионах мира, стремясь создать комфортные условия для въезда и пребывания иностранных гостей. Это включает в себя не только отмену виз, но и упрощение таможенных процедур, улучшение транспортной инфраструктуры и развитие туристических маршрутов. Подобные меры способствуют не только экономическому росту, но и укреплению имиджа России на международной арене, делая ее более открытой и гостеприимной страной. Важно отметить, что процесс отмены визовых требований требует тщательной подготовки и согласования между странами, учитывая вопросы безопасности, миграционного контроля и других аспектов, связанных с международными отношениями. Поэтому активное взаимодействие МИД РФ с партнерами по всему миру является ключевым фактором для успешной реализации этой стратегии. В долгосрочной перспективе расширение безвизового режима позволит России укрепить свои позиции на мировом туристическом рынке и стать еще более привлекательным направлением для путешественников со всего света

