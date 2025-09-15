Безвизовый режим в КНР: Бизнес-возможности для России

Новый безвизовый режим на 30 дней для россиян, действует в КНР, открывает широкие возможности для бизнеса. Представитель шанхайского Центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг подчеркнул, что Китай заинтересован в товарах России, а Россия нуждается в ресурсах Китая. Он ожидает увеличения потока российских бизнесменов в Китай для развития взаимно выигрышных проектов.

Безвизовый режим на 30 дней для россия н в КНР расширит возможности и для бизнес а – Китай рад приветствовать как туристов, так и инвесторов из РФ. Об этом заявил в эфире \'России 24\' вице-президент шанхайского Центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг. По его словам, у КНР много товаров, в которых заинтересована Россия , а у РФ много ресурсов, которые нужны Китаю.

'У Китая много товаров, которые нужны России, а у России также есть много ресурсов и объемов рынка, которые нужны Китаю. Поэтому я определенно считаю, что Китай очень рад приветствовать туристов, инвесторов и бизнесменов из России. больше российских бизнесменов, которые приедут в Китай для ведения бизнеса и изучения областей, представляющих взаимный интерес', – отметил он. С 15 сентября для граждан России, которые решили посетить Китай, действует безвизовый режим. Россияне с обычным загранпаспортом смогут находиться в КНР до 30 дней





