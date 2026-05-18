Беззаботные городские жаркие выходные? Не всегда

В России с приходом тепла распускаются так называемые " шашлычные подснежники ". Горожане массово выбираются на пикники прямо на дворах многоэтажек. С мая под окнами жилых домов вырастают целые лагеря с мангалами, раскладными столиками и громкой музыкой.

Люди собираются большими компаниями, а те, кому не хватает загородной романтики, ставят палатки и даже ночуют прямо на газонах. Соседи от таких тусовок, разумеется, не в восторге. В полицию летят жалобы, но стражам порядка остаётся лишь выписывать штрафы. Тогда почему судя по неиссякаемому дыму от мангалов, эта сумма любителей дворового барбекю абсолютно не пугает.

Юрист Ольга Чирикова разъяснила, где в 2026 году можно спокойно жарить шашлыки, а за что грозит внушительный штраф. По её словам, санкции за использование открытого огня в неположенном месте могут достигать 50 тысяч рублей





