Бег: польза и опасность для здоровья

Тренер Ирина Мальцева рассказала о рисках бега при вирусных инфекциях, травмах и других состояниях, а также о правилах безопасных тренировок.

Бег является одной из самых интенсивных физических нагрузок, задействующих сердечно-сосудистую, дыхательную и опорно-двигательную системы. Тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева подчеркнула, что перед пробежкой необходимо тщательно оценить свое состояние.

Если за сутки до тренировки наблюдается повышенная температура, насморк, ломота в мышцах или тяжесть в горле, от бега следует отказаться. Вирусная инфекция создает дополнительную нагрузку на сердечную мышцу, а бег в таком состоянии может привести к миокардиту, лечение которого занимает месяцы и не всегда проходит без последствий. Кроме того, бег с пульсом 150 ударов в минуту и выше может спровоцировать гипертонический криз.

Также не рекомендуется бегать после бессонной ночи, обильного застолья, употребления алкоголя или приема мочегонных препаратов без консультации с врачом. Острая боль в колене, голеностопе или тазобедренном суставе, отек, хруст с прострелом или ощущение разболтанности опоры указывают на уже существующую травму. Бег в таком случае может усугубить повреждение, превратив микротрещину в полноценный разрыв.

Тренер отметила, что пробежку следует немедленно прекратить при появлении давящей боли за грудиной, отдающей в левую руку, шею или нижнюю челюсть, так как это может быть признаком ишемии миокарда. Также стоит остановиться при внезапной одышке, холодном поте на бледной коже, перебоях в работе сердца, головокружении, потемнении перед глазами, шуме в ушах или резком снижении слуха, что указывает на падение мозгового кровотока и предшествует обмороку.

В таких случаях необходимо замедлиться до шага, сесть, поднять ноги выше головы, выпить воды и измерить пульс. Сильная острая боль в икроножной мышце с уплотнением и покраснением кожи требует немедленного обращения к врачу, так как возможен тромбоз глубоких вен. Ирина Мальцева также рассказала, что легкая физическая нагрузка утром допустима, но перед силовыми упражнениями необходимо принять пищу за несколько часов до занятия, чтобы избежать головокружения и травм. Травматолог-ортопед Дмитрий Дьячков отметил, что после зимнего перерыва возвращаться к беговым тренировкам нужно постепенно.

Главный врач Профессорской клиники эндокринологии и диабета Олеся Гурова рассказала о безопасном снижении веса, подчеркнув, что для похудения недостаточно лишь спорта и диеты, так как изменить образ жизни сложно, и после ограничений часто происходит откат





