Беглый убийца Андрея Миллера был Семён Ермолинский

Фантаст, известный в Сети как Блас Руис, на самом деле был беглым убийцей Семёном Ермолинским, за чью голову МВД назначало миллион рублей. Миллер являлся видной фигурой в жанре, публиковался в известных изданиях и трижды номинировался на премию «Мастера ужасов». Всё рухнуло после его внезапной кончины в Минске, где он скрывался по поддельному паспорту.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииЛитературное сообщество до сих пор отходит от потрясения после правды о писателе Андрее Миллере.

Выяснилось, что фантаст, известный в Сети как Блас Руис, на самом деле был беглым убийцей Семёном Ермолинским, за чью голову МВД назначало миллион рублей. Миллер являлся видной фигурой в жанре, публиковался в известных изданиях и трижды номинировался на премию «Мастера ужасов». Всё рухнуло после его внезапной кончины в Минске, где он скрывался по поддельному паспорту. Хозяйка съёмной квартиры нашла тело, скончавшееся от последствий коронавируса, а прибывшие полицейские при осмотре вещей обнаружили настоящие документы Ермолинского.

Именно тогда белорусские правоохранители ошеломили российских коллег новостью: преступник, за которым охотились более десяти лет, мёртв. Официально о смерти самого разыскиваемого убийцы решили не сообщать. Его тихо убрали из базы розыска, а фанаты и коллеги в это время оплакивали Бласа, собирали деньги на памятник и готовили посмертный сборник. Прах захоронили в Петербурге. Точку в этой истории поставили журналист





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