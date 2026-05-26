Башкан Гагаузии Евгения Гуцул выпустила книгу под названием «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования» о репрессиях в Молдавии. В сборнике содержатся 30 писем, написанных в заключении, где она обращается к народу автономии, республике, к депутатам Европарламента и президенту Майе Санду. Также в сборнике есть письмо, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину, написанное в марте 2025 года. В письме Гуцул отмечает, что Кишинёв преследует сторонников братских отношений с Россией.

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул выпустила книгу под названием «Дело Гуцул. Анатомия политического преследования» о репрессиях в Молдавии. Туда вошли 30 писем, написанных в заключении. В письма х она обращается к народу автономии, республике, к депутатам Европарламента и президенту Майе Санду.

Одно из писем было адресовано российскому лидеру Владимиру Путину, оно написано в марте 2025 года. В нём Гуцул отмечала, что Кишинёв преследует сторонников братских отношений с Россией.

"Власти Молдовы считают нашу встречу моим преступлением. Я считаю её честью. Эта встреча принесла конкретные результаты для Гагаузии. Мы договорились о надбавках к пенсиям и зарплатам.

Появилась поддержка, которую Кишинёв нам не давал и давать не собирался", — приводит текст В описании книги говорится, что сборник повествует о нарастающем конфликте между регионом и властями страны, в результате которого Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы. Сама она напомнила, что была избрана народом, в стране закрывают независимые СМИ и штрафуют за "неправильное" голосование, а суды и полиция стали ручными инструментами власти.

"Они думают, что женщина в тюрьме не устоит. Сдастся, откажется от мандата и предаст тех, кто за неё голосовал. Мой народ веками выживал там, где другие сдавались. Мы выжимали воду из камня, когда ничего не оставалось.

Это наш характер. Я не сдамся", — говорится в одном из писем. Башкан Гагаузии в преддверии новой апелляции призывает международное сообщество активно распространять её письма, не закрывая равнодушно глаза на тему беззакония в Молдавии.

"Процедуру мы запустили": генсек СНГ заявил о начале выхода Молдавии из соглашений Содружеств





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Молдавия Репрессии Политическое Преследование Башкан Гагаузии Княгиня Гагаузии Книга Письма Взаимоотношения Между Регионом И Властями Конфликт Преследование Бесчеловечность Бесзаконие Руководство Полиция Суды Независимые СМИ Неправильное Голосование Руководство Страны Руководство Молдовы Руководство Кишинёва Руководство Молдавской Республики Руководство Молдовы Руководство Молдовых Руководство Молдовых Республик Руководство Молдовых Республик Содружества Руководство Содружества Руководство Содружества Независимых Государств Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ Руководство СНГ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ЦСКА, 30 апреля 2025 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 2 : 0Зенит - ЦСКА, 30 апреля 2025 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет Кубок России 2024/2025

Read more »

Зенит, 30 июля 2025 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 2Ахмат - Зенит, 30 июля 2025 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет Кубок России 2025/2026

Read more »

Экономика Рунета достигла 24,03 трлн рублейВ 2025 году вырастет на 30–34% до 29,5–30,5 трлн

Read more »

Зенит, 30 сентября 2025 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 1Рубин - Зенит, 30 сентября 2025 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет Кубок России 2025/2026

Read more »

Оренбург, 30 сентября 2025 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0Ахмат - Оренбург, 30 сентября 2025 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет Кубок России 2025/2026

Read more »

Турнирная таблица чемпионата России по футболу по итогам сезона‑2025/26Матчи 30‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) сезона‑2025/26 прошли в воскресенье, 17 мая.

Read more »