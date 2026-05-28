Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта

Новости News

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта
Александр ВасильченкоБасманный СудСИЗО
📆5/28/2026 4:49 PM
📰РИА Новости
25 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 30% · Publisher: 59%

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко по обвинению в получении особо крупной взятки.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко. Согласно версии следствия, Васильченко получал крупную взятку в период с 2021 по 2022 год.

В этот период он занимал должности первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог и первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог. По информации РИА Новости, судья избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года в отношении Васильченко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Это означает, что Васильченко будет находиться в СИЗО до 25 июля 2026 года

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Александр Васильченко Басманный Суд СИЗО Минтранс России Автомобильный И Городской Пассажирский Транспорт

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-28 19:49:14