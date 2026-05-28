Басманный суд Москвы отправил в СИЗО директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко по обвинению в получении особо крупной взятки.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко. Согласно версии следствия, Васильченко получал крупную взятку в период с 2021 по 2022 год.

В этот период он занимал должности первого заместителя председателя комитета транспорта и автомобильных дорог и первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог. По информации РИА Новости, судья избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года в отношении Васильченко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. Это означает, что Васильченко будет находиться в СИЗО до 25 июля 2026 года





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Александр Васильченко Басманный Суд СИЗО Минтранс России Автомобильный И Городской Пассажирский Транспорт

United States Latest News, United States Headlines