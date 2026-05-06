Бывший президент США Барак Обама высказался о невозможности сохранения тайны о существовании инопланетян, отметив некомпетентность госаппарата в вопросах секретности.

Барак Обама , занимавший пост президента Соединенных Штатов на протяжении восьми лет, высказал весьма скептический взгляд на способность американского государственного аппарата хранить глубокие секреты. По его мнению, если бы в распоряжении властей действительно находились материальные доказательства существования внеземных цивилизаций, такие как космические корабли или сами пришельцы, эта информация давно перестала бы быть тайной.

Экс-президент иронично заметил, что в эпоху тотальной цифровизации и повсеместного распространения смартфонов с высоким разрешением камеры скрыть нечто подобного масштаба практически невозможно. Он привел в пример обычного сотрудника службы безопасности или охранника секретного объекта, который, обнаружив инопланетное существо, скорее всего, не стал бы строго следовать протоколам секретности.

Вместо этого, по словам Обамы, такой человек просто сделал бы селфи с гостем из другой галактики и отправил бы этот снимок своей девушке или выложил бы его в социальные сети, чтобы получить мгновенную славу. Таким образом, полное отсутствие публичных фотографий и видеоматериалов, которые были бы подтверждены независимыми экспертами, служит для Обамы главным и неоспоримым аргументом в пользу того, что никаких секретных баз с пришельцами под контролем правительства США не существует.

Стоит отметить, что общая позиция Барака Обамы в этом вопросе является весьма сбалансированной и лишенной фанатизма. Ранее он неоднократно признавал в интервью, что с чисто научной, математической и статистической точки зрения вероятность существования жизни во Вселенной чрезвычайно высока. Огромное количество звездных систем, миллиарды галактик и бесчисленное множество планет в так называемой обитаемой зоне делают теорию о том, что человечество является единственным разумным видом во всем мироздании, крайне маловероятной.

Однако, несмотря на свою теоретическую веру в возможность существования внеземного разума, Обама подчеркнул, что за все годы своего руководства страной он не столкнулся ни с одним достоверным доказательством реального контакта. Все отчеты разведывательных служб, данные спутникового мониторинга и секретные брифинги, которые проходили через его стол в Овальном кабинете, не содержали подтверждений того, что Земля была посещена представителями других миров. Эта позиция отражает прагматичный подход бывшего лидера: признание теоретической возможности при полном отсутствии фактического, осязаемого подтверждения.

Эта тема вызвала бурную реакцию не только внутри Соединенных Штатов, но и за их пределами, быстро превратившись в предмет международного политического юмора. В частности, Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ, решил иронично прокомментировать высказывания американского политика. В своих социальных сетях Дмитриев отметил, что даже высокоразвитые внеземные цивилизации, если они действительно существуют и следят за развитием человечества, вероятно, пришли к определенному выводу о неблагонадежности Барака Обамы в вопросах сохранения тайн.

По мнению Дмитриева, инопланетяне могут быть убеждены, что бывший президент США слишком склонен к многословию и может случайно или намеренно раскрыть их самые сокровенные секреты всему миру. Эта ирония стала ответом на более ранние шутки Дональда Трампа, который в своей характерной манере предположил, что Обама якобы слил секретную информацию об инопланетянах. Таким образом, обсуждение внеземных существ перешло из плоскости астрофизики и науки в плоскость взаимных подколок и политического троллинга между представителями разных государств.

Анализируя данный дискурс, можно заметить, что феномен НЛО и неопознанных аномальных явлений (UAP) в последние годы стал частью официальной политической повестки США. Конгресс проводил специальные слушания, а Пентагон публиковал рассекреченные видеозаписи полетов странных объектов, которые, тем не менее, не давали окончательных ответов. На этом фоне слова Обамы выглядят как попытка приземлить общественные ожидания и вернуть дискуссию в русло здравого смысла.

Он напоминает, что государственная машина, несмотря на всю свою мощь и ресурсы, состоит из обычных людей, которые подвержены человеческим слабостям, любопытству и желанию получить социальное одобрение в сети. Именно этот человеческий фактор, по мнению экс-президента, является лучшим гарантом того, что если бы пришельцы действительно были здесь, мир бы об этом узнал через какой-нибудь вирусный пост в интернете, а не через официальный, строго выверенный пресс-релиз Белого дома.

Это подчеркивает глубокий кризис доверия к официальным институтам секретности и ироничное отношение к попыткам правительства контролировать информацию в эпоху глобальной прозрачности





