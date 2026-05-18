Баньяи на Гран-при Каталонии ехал с головной болью после тяжёлой аварии

Баньяи, пилот заводской команды 'Дукати', рассказал об испытывании головокружения и сомнении, стоило ли продолжать гонку, после тяжёлой аварии на Гран-при Каталонии. Мотоцикл прижался к его байку, и удар по шею был очень сильным.

'Мой удар о землю был очень сильным; он был чудовищным. Но как только я увидел свой мотоцикл и его, прижатого к моему байку, я увидел лишь его ногу и эту боль — это стало для меня большим потрясением. Потом я просто зашёл в гараж, пересел на второй мотоцикл. Я пытался не думать слишком много.

Я стартовал хорошо, но после трёх кругов у меня начала кружиться голова на мотоцикле. Каждый раз, когда я начинал тормозить, я это чувствовал. Мне пришлось сбавить темп, потому что, возможно, я не был готов гоняться, — но всё прошло нормально в том смысле, что я не создал больших проблем. Я дожил до последнего круга, финишировал в гонке, и как только заехал в гараж, мне стало очень нехорошо.

После гонки мне сделали рентген левого запястья. Всё в порядке, хотя чувствую я себя не очень. Проблема в шее. У меня кружится голова из-за шейного отдела.

Удар по шее был колоссальным. Шейный отдел и мышцы здесь сжаты, и у меня кружится голова. Как я уже много раз говорил, мне повезло, что не я принимаю такие решения. Но, возможно, нам нужно правило: если красные флаги появляются из-за инцидентов на трассе, может, не стоило делать три старта.

'Это странно, потому что авария была слишком тяжёлой. На это было трудно смотреть. А с Зарко я был прямо там, так что это было совсем не из приятных'.





