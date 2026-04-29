Банки следят за переводами родственникам: что может вызвать подозрение

Эксперт рассказал, какие переводы могут быть заблокированы банком и как избежать проблем при отправке денег близким.

Регулярные переводы денежных средств пожилым родственникам, являясь распространенной практикой, сами по себе не рассматриваются как нарушение. Однако, как пояснил старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец в интервью RT, банк и обязаны осуществлять контроль за всеми проводимыми операциями с целью выявления признаков мошеннической деятельности и отмывания доходов.

В связи с этим, систематические перечисления определенной суммы могут быть расценены как нетипичные для клиента, особенно если ранее подобных транзакций не наблюдалось или они существенно отличаются от обычных расходов. Тем не менее, если у клиента сформировалась устойчивая история регулярных платежей, банк, как правило, адаптируется к этому и воспринимает такие операции как норму. Важно понимать, что системы безопасности банков постоянно совершенствуются и анализируют множество параметров для оценки рисков.

Поэтому, даже если переводы осуществляются родственникам, банк может запросить дополнительную информацию для подтверждения легитимности операций. Это связано с необходимостью соблюдения законодательства и защиты интересов клиентов от возможных мошеннических действий. В целом, банки стремятся найти баланс между обеспечением безопасности и удобством для своих клиентов, поэтому не каждая нетипичная операция автоматически приводит к блокировке. Однако, игнорировать запросы банка и не предоставлять необходимую информацию не рекомендуется, так как это может привести к более серьезным последствиям.

В конечном итоге, прозрачность и сотрудничество с банком являются ключевыми факторами для успешного проведения финансовых операций. Необходимо осознавать, что финансовые учреждения несут ответственность за соблюдение законодательства и предотвращение незаконных операций, поэтому их действия направлены на защиту интересов всех участников финансовой системы. Особое внимание, по словам эксперта, следует уделить операциям, которые резко контрастируют с обычным финансовым поведением клиента.

Например, если ранее максимальная сумма перевода составляла 10 тысяч рублей, а затем была осуществлена транзакция на 100 тысяч рублей, банк, скорее всего, заблокирует операцию до выяснения обстоятельств. Аналогичная ситуация возникает при переводах незнакомым лицам, с которыми у клиента ранее не было финансовых взаимоотношений. Особенно подозрительными считаются переводы, совершенные сразу после смены номера телефона в онлайн-банке, поскольку это может указывать на взлом аккаунта злоумышленниками, которые часто начинают с изменения контактных данных.

Кроме того, банки обращают внимание на использование недавно открытых или длительное время неактивных счетов. Если человек открыл карту, внес на нее небольшую сумму, а через некоторое время начал осуществлять крупные переводы, это неизбежно вызовет вопросы о происхождении средств. В таких случаях банк может запросить документы, подтверждающие законность получения этих средств. Важно помнить, что банк имеет право заблокировать счет до предоставления необходимых пояснений, чтобы предотвратить возможные незаконные операции.

Поэтому, при совершении крупных или нетипичных операций рекомендуется заранее уведомить банк, чтобы избежать блокировки счета и задержек в проведении платежей. Своевременное информирование банка о планируемых операциях поможет избежать недоразумений и обеспечит бесперебойное функционирование финансового счета. Также Игорь Котилевец отметил, что определенные формулировки в переписке между физическими лицами могут привлечь внимание системы безопасности. Например, фразы, такие как «оплата услуг», «товар» или «заработок», могут намекнуть на ведение предпринимательской деятельности без официальной регистрации.

В этом случае банк может заподозрить клиента в незаконной коммерции и заблокировать счет до предоставления пояснений. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется использовать нейтральные формулировки при описании переводов и избегать упоминания коммерческой деятельности. Вместо «оплата товара» лучше написать «перевод родственнику» или «помощь другу». Кроме того, эксперт советует заранее предупреждать банк о крупных нерегулярных операциях, например, о планируемой покупке автомобиля.

Это можно сделать, позвонив в службу поддержки или оставив сообщение в чате. Предоставление информации о планируемых операциях позволит банку адаптироваться к новым условиям и снизить риск блокировки счета. Таким образом, создание предсказуемой истории платежей и своевременное информирование банка о крупных операциях являются эффективными способами предотвращения блокировки счета и обеспечения безопасности финансовых операций. В заключение, Игорь Котилевец подчеркнул, что прозрачность и сотрудничество с банком являются ключевыми факторами для успешного проведения финансовых операций и защиты от возможных мошеннических действий





