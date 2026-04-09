Банки обяжут обмениваться ИНН клиентов через НСПК для борьбы с мошенничеством

НСПК внедряет систему обмена ИНН между банками для усиления борьбы с дропперами. С 1 июля 2026 года указание ИНН станет обязательным в Системе быстрых платежей.

РИА Новости сообщает о предстоящих изменениях в банковской системе, направленных на усиление борьбы с мошенничество м. Руководитель центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков рассказал о планах по обмену идентификационными номерами налогоплательщиков ( ИНН ) между банками через инфраструктуру Национальной системы платежных карт ( НСПК ).

Юрков подчеркнул, что дропперы, злоумышленники, обналичивающие похищенные средства, постоянно ищут способы обхода существующих ограничений, меняя номера телефонов, перевыпуская карты, открывая новые счета или даже получая новые паспорта. Однако, ИНН представляет собой практически незаменимый идентификатор, изменить который физическому лицу крайне сложно. Использование ИНН в качестве инструмента идентификации позволит банкам и НСПК более эффективно выявлять риски, как в платежной системе «Мир», так и в Системе быстрых платежей (СБП). Это позволит улучшить инструменты по противодействию дропперам, делая сложнее для них обход введенных ограничений и обеспечивая более надежную защиту финансовых средств граждан.\Данная инициатива является частью более масштабных усилий по борьбе с финансовым мошенничеством. Введение обязательного указания ИНН при любых переводах и платежах в Системе быстрых платежей, начиная с 1 июля 2026 года, станет важным шагом в этом направлении. Эта мера направлена на затруднение деятельности дропперов, усложнение для них обналичивания похищенных средств и уменьшение масштабов финансового ущерба, причиняемого мошенническими действиями. Ожидается, что обмен информацией об ИНН между банками через НСПК позволит создать более надежную систему идентификации и мониторинга транзакций. Это, в свою очередь, позволит быстрее выявлять подозрительные операции и принимать необходимые меры для предотвращения мошенничества. Реализация этой инициативы потребует от банков технических доработок и интеграции в существующие системы. Однако, предполагается, что эти инвестиции будут оправданы повышением уровня безопасности финансовых операций и снижением потерь от мошеннических действий.\В заключение, новость о грядущих изменениях подчеркивает стремление финансовых регуляторов и участников рынка к повышению безопасности финансовых операций. Использование ИНН в качестве универсального идентификатора является перспективным направлением, позволяющим более эффективно бороться с финансовым мошенничеством. Обмен информацией об ИНН между банками через НСПК, в сочетании с другими мерами, направленными на усиление контроля и мониторинга транзакций, создаст более надежную систему защиты финансовых средств граждан. Эти изменения направлены на повышение доверия к финансовой системе и снижение рисков для ее участников. В конечном итоге, все эти усилия призваны сделать финансовые операции более безопасными и прозрачными, способствуя развитию экономики и защите интересов граждан. Важность этой инициативы подчеркивается текущей динамикой мошеннических операций, которые становятся все более изощренными и масштабированными. Поэтому, постоянное совершенствование инструментов противодействия мошенничеству является актуальной и необходимой задачей для всех участников финансового рынка





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

УНИКС, 1 февраля 2026 - счет 84 : 80, обзор матча, итоги и статистика встречиЦСКА - УНИКС, 1 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Единая лига ВТБ 2025/2026

Read more »

Канада, 12 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 1Чехия - Канада, 12 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026

Read more »

Швеция, 13 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 2 : 0Финляндия - Швеция, 13 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026

Read more »

Швейцария, 13 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 2 : 1Канада - Швейцария, 13 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026

Read more »

Италия, 14 февраля 2026 - счет 11 : 0, обзор матча, итоги и статистика встречиФинляндия - Италия, 14 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026

Read more »

Чехия, 15 февраля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 0 : 0Швейцария - Чехия, 15 февраля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Хоккей, Олимпийские игры 2026

Read more »