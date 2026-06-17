Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 14% годовых

Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки Банка России на 0,5 процентного пункта до 14% годовых на фоне замедления инфляции и охлаждения экономики.

Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки Банка России на 0,5 процентного пункта до 14% годовых на фоне замедления инфляции и охлаждения экономики. Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 14% годовых, прогнозируют опрошенные РИА Новости аналитики.

Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - до 14,5%. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026 заявил, что ВВП России в январе-апреле вырос на 0,2%.

Аналитики также отметили, что годовая инфляция в апреле замедлилась до 5,58%, а в мае - до 5,31%. По данным на 8 июня, годовая инфляция составила 5,5%. Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов заявил, что ожидает снижения ставки до 14% в июне, учитывая крепость рубля и хорошие темпы замедления инфляции. Кандидат экономических наук и доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтехадопустил, что регулятор также рассмотрит варианты сохранения ставки и ее снижения на 0,25 процентного пункта.

Глава экономического отдела Агентства по развитию экономики и предпринимательства Григорий Васильев назвал вероятное увеличение расходов бюджета ключевым среднесрочным риском для инфляции и процентных ставок. Аналитики также отметили, что ставка ЦБ на конец 2026 года составит 12%, прогнозирует Попов. Близкий прогноз - 12-12,5% - дал старший директор группы суверенных и региональных рейтингов





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Банк России Ключевая Ставка Инфляция Экономика Рубль

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Крупнейший банк Португалии начал закрытие счетов у клиентов с российским гражданствомБанк Caixa Geral de Depositos направил уведомления клиентам с российским гражданством о принудительном прекращении обслуживания с 14 августа 2026 года.

Read more »

Крупнейший банк Португалии сообщил части клиентов-россиян о закрытии счетовПортугальский банк Caixa Geral de Depositos предупредил часть клиентов-россиян о закрытии счетов с 14 августа 2026 года, сообщает РБК.

Read more »

Трагедия июня 1941 года: слухи, провокации и дипломатические игрыАнализ обстоятельств, предшествовавших нападению Германии на СССР в июне 1941 года, роли заявления ТАСС от 14 июня, полета Рудольфа Гесса и дипломатических манёвров между Берлином, Лондоном и Москвой.

Read more »

– абсолютная суперзвезда, невероятный игрок. Никаких сомнений, что на этом турнире он станет величайшим бомбардиром в истории ЧМ»Уэйн Руни выразил восхищение Килианом Мбаппе, забившим 14 голов в 15 матчах на чемпионатах мира.

Read more »

– Сенегал: обзор матча чемпионата мира по футболу 2026 с видео, 16 июня 2026 года на СпортсеКилиан Мбаппе оформил дубль в матче с Сенегалом, довел счет голов на чемпионатах мира до 14 и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, обойдя Месси и Пеле.

Read more »

«Второй день рождения»: Ростовские врачи извлекли 14-сантиметровую ветку из шеи девочкиВ Ростове-на-Дону врачи спасли девочку, которой 14-сантиметровая ветка проткнула шею насквозь. Данную информацию передала пресс-служба ростовской областной детской клинической больницы.

Read more »