Банк России допускает снижение ключевой ставки до однозначного уровня к 2026 году

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов не исключает, что ключевая ставка в России может опуститься до однозначного значения к концу 2026 года. Регулятор ранее уже снизил ставку до 17% годовых, объяснив это необходимостью постепенного смягчения денежно-кредитной политики.

В России к концу 2026 года уровень ключевой ставки может опуститься до однозначного значения. Такое заявление сделал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, его слова приводит пресса. Он отметил, что вероятность подобного развития событий существует, хотя это и не является предопределенным сценарием. Тремасов напомнил о последних прогнозах, опубликованных в июле: на следующий год прогнозируется среднее значение ключевой ставки в диапазоне 12-13 процентов.

Это значит, что если снижение ставки продолжится, например, если к концу текущего года она достигнет 15 процентов, то однозначные значения к концу следующего года не исключены. \По словам Тремасова, Министерство финансов при формировании федерального бюджета на будущий год ориентируется именно на эти прогнозы, предсказывающие ключевую ставку на уровне 12-13 процентов. Важно отметить, что Банк России ранее уже принял решение о снижении ключевой ставки на один процентный пункт, опустив ее до 17 процентов годовых. Это решение было обосновано стремлением к постепенному смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор подчеркнул, что сохраняющаяся напряженность на рынке труда, неравномерная динамика по компонентам потребительской корзины и возобновившийся рост кредитования требуют осторожного подхода. Снижение ставки в июле стало очередным шагом в направлении смягчения ДКП. Банк России обосновал свое решение снизить ключевую ставку, анализируя текущую экономическую ситуацию и принимая во внимание различные факторы, влияющие на инфляцию и экономический рост. Постепенный подход к смягчению ДКП позволяет регулятору более точно оценивать риски и своевременно реагировать на изменения в экономике. Такой подход обеспечивает баланс между стимулированием экономического роста и контролем над инфляционными процессами. \Решение о снижении ставки отражает уверенность Банка России в том, что инфляция постепенно замедляется, а экономическая активность продолжает восстанавливаться. Однако регулятор подчеркивает важность сохранения бдительности и готовности к корректировке политики в случае необходимости. Прогнозы по ключевой ставке на ближайшие годы представляют собой важный ориентир для участников рынка, влияя на принятие инвестиционных решений и общую экономическую ситуацию. Информация о возможном снижении ставки до однозначных значений к 2026 году может оказать позитивное воздействие на долгосрочные планы бизнеса и настроения инвесторов. В то же время, Банк России подчеркивает, что прогнозы – это лишь один из возможных сценариев развития событий, и реальная динамика ключевой ставки будет зависеть от множества факторов, включая инфляционные ожидания, ситуацию на финансовых рынках и геополитическую обстановку. Регулятор внимательно следит за всеми этими факторами и готов адаптировать свою политику в соответствии с меняющимися условиями. Стратегия Банка России направлена на достижение стабильности цен и обеспечение устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе. Поэтому принятие решений о ключевой ставке всегда основывается на всестороннем анализе экономической ситуации и оценке рисков





